Türkşeker 390 sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı 2024? Türkşeker işçi alımı başvuru şartları neler? Kontenjanlar ve branşlar...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin tarım sektöründeki istihdamı artırmak ve Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesinde yeni iş imkanları yaratmak amacıyla önemli bir duyuru yaptı. Yumaklı, paylaşımında, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin çeşitli branşlarda toplam 390 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.
Türkşeker'den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: Şirketimizdeki Şeker Fabrikaları, Ankara, Eskişehir, Turhal Makina Fabrikası, Afyon İmalat Birimi ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası EMAF)'nda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere farklı eğitim düzeylerinde 390 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.
ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem
yapılacaktır.