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19 Nisan GYS il il atama sonuçları isim listesi! (personel.meb.gov.tr sonuç ekranı) MEB Görevde Yükselme atama sonuçları açıklandı mı 2024?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık gibi önemli görevler için görevde yükselme atama sürecini başlatıyor. MEB'in atama takvimini yayımlanmasıyla birlikte sonuçlar için aramalara başladı. Peki, MEB Görevde Yükselme Sınavı (GYS) atama sonuçları açıklandı mı 2024? GYS atama sonuçları nereden öğrenilir? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 18:42 Güncelleme 19 Nisan 2024, 18:44
19 Nisan GYS il il atama sonuçları isim listesi! personel.meb.gov.tr sonuç ekranı MEB Görevde Yükselme atama sonuçları açıklandı mı 2024?

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Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atama yapılacak.

2023 YILI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MEMUR, ŞEF, SAYMAN VE İL/İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

ATAMA HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1. Ataması yapılanlar, yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadır; bu süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
2. İlgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar ile yukarıda yer verilen açıklamaya uyulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak; atananlardan gerekli şartları taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları ise iptal edilecektir.



4. Başarılı oldukları halde yapılan duyuruda tercihte bulunmayanlar atanma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Atanma hakkından vazgeçmiş sayılanlar ile göreve başlamama nedeniyle ataması iptal edilenlerin, görevde yükselme suretiyle atanabilmeleri için Milli eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik'te öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde
yükselme sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.



ATAMA
1. Atamalar, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik'in 21'inci maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde başarı puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınarak elektronik ortamda yerleştikleri yere yapılacaktır.



Puanların eşitliği hâlinde atanacak aday sırasıyla;
- Hizmet süresi fazla olana,
- Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,


- Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilmek suretiyle belirlenecektir.
2. Tercihleri dışında atanmayı kabul eden adaylardan tercihlerine yerleşemeyenlerin atamaları bilgisayar kurasıyla gerçekleştirilecektir.
3. Atama sonuçları, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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