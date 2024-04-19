19 Nisan GYS il il atama sonuçları isim listesi! (personel.meb.gov.tr sonuç ekranı) MEB Görevde Yükselme atama sonuçları açıklandı mı 2024?

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Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atama yapılacak. 2023 YILI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MEMUR, ŞEF, SAYMAN VE İL/İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

ATAMA HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Ataması yapılanlar, yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadır; bu süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

2. İlgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar ile yukarıda yer verilen açıklamaya uyulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak; atananlardan gerekli şartları taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları ise iptal edilecektir.