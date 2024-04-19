19 Nisan GYS il il atama sonuçları isim listesi! (personel.meb.gov.tr sonuç ekranı) MEB Görevde Yükselme atama sonuçları açıklandı mı 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atama yapılacak.
ATAMA HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1. Ataması yapılanlar, yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadır; bu süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
2. İlgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar ile yukarıda yer verilen açıklamaya uyulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak; atananlardan gerekli şartları taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları ise iptal edilecektir.
4. Başarılı oldukları halde yapılan duyuruda tercihte bulunmayanlar atanma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Atanma hakkından vazgeçmiş sayılanlar ile göreve başlamama nedeniyle ataması iptal edilenlerin, görevde yükselme suretiyle atanabilmeleri için Milli eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik'te öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde
yükselme sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.