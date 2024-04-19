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Bekçilik başvuruları ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı? 2024 bekçi alımı son dakika! 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı tarihi

Türkiye genelinde güvenliğin sağlanması ve vatandaşların huzur içinde yaşamaları adına önemli bir rol üstlenen bekçilerin alım süreci yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımları, vatandaşların ilgisini çekiyor ve büyük bir önem taşıyor. Peki, bekçilik başvuruları ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 14:36 Güncelleme 19 Nisan 2024, 14:36
Bekçilik başvuruları ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı? 2024 bekçi alımı son dakika! 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı tarihi

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Türkiye genelinde bekçi alımı birçok kişinin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Özellikle Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için yapılan alımlar, geniş bir katılım ve büyük bir heyecanla bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024 yılı 1. dönem bekçi alımına yönelik henüz bir ilan yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz sene 1.200 bekçi alımı yapılmıştı. Kısa süre içerisinde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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