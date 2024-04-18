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Başvurular 18-30 Nisan'da başladı: KPSS şartsız hastanelere deneyimli deneyimsiz 18-56 yaş arası personel alınıyor! İşte başvuru şartları

Bu yıl sonunda, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek olan hastane personeli alımlarında önemli bir değişiklik yapıldı: KPSS şartı kaldırıldı. Bu değişiklik, özellikle özel sektörde iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için ideal olan bu alımlar, alanında çalışmak isteyen pek çok kişiye yeni bir başlangıç yapma imkanı sağlıyor. Hem iş arayanlar hem de sağlık sektörü için olumlu bir gelişme olarak kabul edilen bu yenilik, hastane personeli pozisyonlarına başvuracak olan adaylar için kapıları aralıyor. İşte KPSS şartsız hastanelere deneyimli deneyimsiz 18-56 yaş arası personel alımı detayları...

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 11:14 Güncelleme 18 Nisan 2024, 11:15
Başvurular 18-30 Nisan’da başladı: KPSS şartsız hastanelere deneyimli deneyimsiz 18-56 yaş arası personel alınıyor! İşte başvuru şartları

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İŞKUR, KPSS şartı olmadan hastane personeli alımı yapıyor! Sağlık sektöründe kariyer yapma fırsatını kaçırmayın. Başvuru süreçleri, aranan nitelikler ve diğer tüm detaylar burada. Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için hemen inceleyin.

Bu alımlar, hem kamu hem de özel sektörde farklı pozisyonlar için yapılıyor. Özellikle KPSS şartı aranmadan gerçekleşecek bu alımlar, çeşitli sağlık kurumları tarafından yapılan en çekici duyurulardan biri olarak ön plana çıkıyor.

İŞKUR'dan hastanelere temizlik görevlisi ve hizmetli alımı ilanları için tıklayınız

KPSS şartsız hasta bakıcı alımı ilanları için tıklayınız

KPSS şartsız ebe hemşire ilanları için tıklayınız

KPSS şartsız büro memuru ilanları için tıklayınız

İŞKUR KPSS şartsız klinik destek elemanı alımı ilanları için tıklayınız

İŞKUR'dan hastanelere güvenlik görevlisi alımı ilanları için tıklayınız

Kimler Başvurabilir?

Hastane personeli olmak isteyen herkes! KPSS şartı aranmadan yapılan bu alımlar, özellikle sağlık sektöründe çalışmak isteyen ancak gerekli sınav puanlarına sahip olmayan adaylar için yeni bir kapı aralıyor.

KPSS Şartı Yok?

Bu durum, daha fazla adayın sağlık sektörüne katılmasını sağlamak ve özellikle pandemi sonrası artan personel ihtiyacını karşılamak için düşünülmüştür. Ayrıca, KPSS olmadan alım yapılması, işe alım sürecini hızlandırarak acil personel ihtiyacını daha etkili bir şekilde gidermeye yardımcı olur.

Temizlik Görevlisi ve Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İlanları: Türkiye Genelinde Fırsatlar

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde hastaneler için temizlik görevlisi ve hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonlarına yönelik güncel iş ilanları bulunmaktadır. İş arayanlar için büyük fırsatlar sunan bu ilanlar, sağlık sektöründe istihdam olanaklarını genişletiyor. İşte detaylar:

Temizlik Görevlisi Pozisyonları

İstanbul:

  • Ref. No: 00008130124 - Tarih: 3.06.2024
  • Ref. No: 00008083638 - Tarih: 9.05.2024
  • Ref. No: 00008190790 - Tarih: 1.05.2024
  • Ref. No: 00008176042 - Tarih: 25.04.2024
  • Ref. No: 00008176531 - Tarih: 24.04.2024

Gaziantep:

  • Ref. No: 00008200246 - Tarih: 3.05.2024

Adana:

  • Ref. No: 00008193527 - Tarih: 2.05.2024

Diyarbakır:

  • Ref. No: 00008199344 - Tarih: 2.05.2024

Kocaeli:

  • Ref. No: 00008182178 - Tarih: 26.04.2024
  • Ref. No: 00008182192 - Tarih: 26.04.2024

Antalya:

  • Ref. No: 00008178909 - Tarih: 25.04.2024

İzmir:

  • Ref. No: 00008169928 - Tarih: 20.04.2024

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Pozisyonları

İstanbul:

  • Ref. No: 00008194285 - Tarih: 1.07.2024
  • Ref. No: 00008183102 - Tarih: 26.04.2024
  • Ref. No: 00008179705 - Tarih: 25.04.2024
  • Ref. No: 00008172478 - Tarih: 23.04.2024
  • Ref. No: 00008169008 - Tarih: 15.05.2024
  • Ve daha fazlası...

Kocaeli:

  • Ref. No: 00008156197 - Tarih: 16.06.2024
  • Ref. No: 00008191829 - Tarih: 30.04.2024

Kayseri:

  • Ref. No: 00008184570 - Tarih: 27.04.2024

Konya:

  • Ref. No: 00008169101 - Tarih: 20.04.2024

İzmir:

  • Ref. No: 00008169873 - Tarih: 20.04.2024

Aydın:

  • Ref. No: 00008170940 - Tarih: 20.04.2024

Ankara:

  • Ref. No: 00008165957 - Tarih: 19.04.2024

Denizli:

  • Ref. No: 00008192508 - Tarih: 1.05.2024

Karaman:

  • Ref. No: 00008193976 - Tarih: 1.05.2024
  • Ref. No: 00008193984 - Tarih: 1.05.2024

Temizlik Görevlisi ve Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İlanları:

Temizlik Görevlisi ve Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi İlanları:

Hastanelere Temizlik Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız

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