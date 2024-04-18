Başvurular 18-30 Nisan’da başladı: KPSS şartsız hastanelere deneyimli deneyimsiz 18-56 yaş arası personel alınıyor! İşte başvuru şartları

İŞKUR, KPSS şartı olmadan hastane personeli alımı yapıyor! Sağlık sektöründe kariyer yapma fırsatını kaçırmayın. Başvuru süreçleri, aranan nitelikler ve diğer tüm detaylar burada. Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için hemen inceleyin.
İŞKUR, KPSS şartı olmadan hastane personeli alımı yapıyor! Sağlık sektöründe kariyer yapma fırsatını kaçırmayın. Başvuru süreçleri, aranan nitelikler ve diğer tüm detaylar burada. Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için hemen inceleyin.
Bu alımlar, hem kamu hem de özel sektörde farklı pozisyonlar için yapılıyor. Özellikle KPSS şartı aranmadan gerçekleşecek bu alımlar, çeşitli sağlık kurumları tarafından yapılan en çekici duyurulardan biri olarak ön plana çıkıyor.
İŞKUR'dan hastanelere temizlik görevlisi ve hizmetli alımı ilanları için tıklayınız
KPSS şartsız hasta bakıcı alımı ilanları için tıklayınız
KPSS şartsız ebe hemşire ilanları için tıklayınız
KPSS şartsız büro memuru ilanları için tıklayınız
İŞKUR KPSS şartsız klinik destek elemanı alımı ilanları için tıklayınız
İŞKUR'dan hastanelere güvenlik görevlisi alımı ilanları için tıklayınız
Hastane personeli olmak isteyen herkes! KPSS şartı aranmadan yapılan bu alımlar, özellikle sağlık sektöründe çalışmak isteyen ancak gerekli sınav puanlarına sahip olmayan adaylar için yeni bir kapı aralıyor.
Bu durum, daha fazla adayın sağlık sektörüne katılmasını sağlamak ve özellikle pandemi sonrası artan personel ihtiyacını karşılamak için düşünülmüştür. Ayrıca, KPSS olmadan alım yapılması, işe alım sürecini hızlandırarak acil personel ihtiyacını daha etkili bir şekilde gidermeye yardımcı olur.
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde hastaneler için temizlik görevlisi ve hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonlarına yönelik güncel iş ilanları bulunmaktadır. İş arayanlar için büyük fırsatlar sunan bu ilanlar, sağlık sektöründe istihdam olanaklarını genişletiyor. İşte detaylar:
İstanbul:
Gaziantep:
Adana:
Diyarbakır:
Kocaeli:
Antalya:
İzmir:
İstanbul:
Kocaeli:
Kayseri:
Konya:
İzmir:
Aydın:
Ankara:
Denizli:
Karaman:
Hastanelere Temizlik Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız