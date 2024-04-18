2024 POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI belli oldu mu? 31.Dönem POMEM sınav tarihi! pa.edu.tr sonuç sorgulama ekranı!

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 31. dönem için yapılan ön başvurular sona erdi ve adaylar, başvurularının durumunu öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. İşte POMEM başvuru sonuçları hakkında tüm merak edilenler...
Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 31. dönem için yapılan ön başvurular sona erdi ve adaylar, başvurularının durumunu öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. İşte POMEM başvuru sonuçları hakkında tüm merak edilenler...
31. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?
2024 yılında gerçekleştirilen 31. dönem POMEM başvuruları 04 - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında alındı. Başvuru sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. 30. dönem POMEM ön başvuruları 1-19 Mayıs tarihlerinde alınmış ve sonuçları da 29 Mayıs'ta erişime sunulmuştu.
POMEM SINAVLARI NE ZAMAN?
31. dönem POMEM sınavları için tarihler henüz açıklanmadı. Sınav tarihlerinin başvuru sonuçlarının açıklanması ile netleşmesi bekleniyor.