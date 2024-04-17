İŞKUR’dan kamu işçi alımı ilanı açıldı: 2024 bekçi alımı müjdesi geldi! Lise mezunu olmak yeterli! 1 Mayıs’a kadar...

Adaylarda Aranan Nitelikler:
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
En az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
Office programlarına hakim olmak.
Askerlikle ilişiği olmamak.
3 vardiya çalışmaya uygun olmak.
Başvurular Nasıl Yapılacak?
Eskişehir Ticaret Borsası bekçi alımı için başvurular, kurumun belirlediği e-posta adresine özgeçmişleri ile yapılacak. Başvuruların 1 Nisan ile 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacağı belirtildi. Başvuru yapacak adayların belirtilen tarihler içinde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
Eskişehir Ticaret Borsası yetkilileri, bekçi alımı sürecinde başvuru şartlarına uygun olan adayları değerlendireceklerini ve uygun görülen adaylar arasından seçim yapacaklarını belirtti. Adayların başvuru kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemeleri ve başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları önemle vurgulandı.