İŞKUR’dan kamu işçi alımı ilanı açıldı: 2024 bekçi alımı müjdesi geldi! Lise mezunu olmak yeterli! 1 Mayıs’a kadar...

Eskişehir Ticaret Borsası, güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla bekçi alımı yapacağını duyurdu. İlgili duyuruda, en az lise mezunu olan adayların başvurabileceği belirtildi ve başvuruların kabul edilmeye başlandığı açıklandı. İşte bekçi alımı için başvuru şartları ve detayları...