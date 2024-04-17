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İŞKUR'dan kamu işçi alımı ilanı açıldı: 2024 bekçi alımı müjdesi geldi! Lise mezunu olmak yeterli! 1 Mayıs'a kadar...

Eskişehir Ticaret Borsası, güvenlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla bekçi alımı yapacağını duyurdu. Borsa tarafından yayımlanan duyuruda, bekçi pozisyonu için başvuru yapacak adaylardan aranan şartlar ve başvuru süreci detayları paylaşıldı.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 14:00 Güncelleme 18 Nisan 2024, 14:00
İŞKUR’dan kamu işçi alımı ilanı açıldı: 2024 bekçi alımı müjdesi geldi! Lise mezunu olmak yeterli! 1 Mayıs’a kadar...

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Eskişehir Ticaret Borsası, güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla bekçi alımı yapacağını duyurdu. İlgili duyuruda, en az lise mezunu olan adayların başvurabileceği belirtildi ve başvuruların kabul edilmeye başlandığı açıklandı. İşte bekçi alımı için başvuru şartları ve detayları...

Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Eskişehir ilinde ikamet ediyor olmak.

Adli sicil kaydı bulunmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Görevini yapmaya engel olacak bir sağlık sorunu bulunmamak.

Adaylarda Aranan Nitelikler:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

En az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

Office programlarına hakim olmak.

Askerlikle ilişiği olmamak.

3 vardiya çalışmaya uygun olmak.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Eskişehir Ticaret Borsası bekçi alımı için başvurular, kurumun belirlediği e-posta adresine özgeçmişleri ile yapılacak. Başvuruların 1 Nisan ile 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacağı belirtildi. Başvuru yapacak adayların belirtilen tarihler içinde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Eskişehir Ticaret Borsası yetkilileri, bekçi alımı sürecinde başvuru şartlarına uygun olan adayları değerlendireceklerini ve uygun görülen adaylar arasından seçim yapacaklarını belirtti. Adayların başvuru kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemeleri ve başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları önemle vurgulandı.

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