31. Dönem 7.500 polis alımı sonuçları açıklandı mı 2024? POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis atamaları ne zaman?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) yönelik lisans mezunu 6 bin erkek ve 1500 kadın olmak üzere toplam 7 bin 500 öğrencinin alınmasına yönelik ön başvuru sürecinin sona erdiğini duyurdu. Binlerce polis adayı, şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor.

POMEM BAŞVURULARI SONA ERDİ



POMEM için 4 Nisan'da başlayan ön başvuru süresi, 14 Nisan saat 17.00'de sona erdi.



Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle girip ön başvurularını yapabildi



Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemedi.