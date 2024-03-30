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KPSS şartsız PTT personel alımı başladı mı, başvuru şartları neler? Gişe görevlisi, uzman, postacı, büro memuru, tekniker... PTT 2024 PERSONEL ALIMI

Son dönemde, Türkiye'nin en büyük kamu kurumlarından biri olan PTT'nin personel alımı ile ilgili iddialar, birçok vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Özellikle 2024 yılında yapılacağı söylenen 10 bin kişilik personel alımı, kamuoyunda büyük bir merak konusu haline geldi.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 15:40 Güncelleme 10 Haziran 2024, 15:40
KPSS şartsız PTT personel alımı başladı mı, başvuru şartları neler? Gişe görevlisi, uzman, postacı, büro memuru, tekniker... PTT 2024 PERSONEL ALIMI

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PTT'nin personel alımıyla ilgili iddialar sıkça gündemde yer alıyor. Özellikle 2024 yılı içinde tamamlanacağı iddia edilen 10 bin kişilik personel alımı, birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Ancak, bu iddiaların ne kadarının gerçek olduğu, ne kadarının spekülasyon olduğu ve PTT'nin resmi bir duyurusunun olup olmadığı konuları hala netlik kazanmamış durumda. İşte, bu konuda merak edilen detaylar ve güncel gelişmeler...

PTT KPSS ŞARTSIZ 10 BİN PERSONEL ALIMI DOĞRU MU?

PTT'nin resmi internet sitesinde yapılan incelemeler sonucunda, şu ana kadar herhangi bir duyuru ya da bilgiye göre 10 bin personel alımıyla ilgili herhangi bir detayın yer almadığı görülmektedir. Dolayısıyla PTT'nin personel alımı iddialarının doğruluğu, resmi internet sitesindeki duyuruların takibiyle ortaya çıkacaktır.

Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

PTT YAZILI SINAV KONULARI

Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

Sözel Akıl Yürütme

Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

Temel Yurttaşlık Bilgisi

Türkiye Coğrafyası

Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

Ölçme becerisi

2018 YILINDA YAPILAN ALIMLAR VE POZİSYONLARI ŞU ŞEKİLDEYDİ;

  1. Avukat
  2. Mimar
  3. Mühendis
  4. PTT Uzman Yardımcısı
  5. PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)
  6. PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)
  7. PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)
  8. Tekniker
  9. Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)
  10. Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)
  11. Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)
  12. Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)
  13. Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de Çalışan Firma Elemanı)
  14. Gişe ve Büro Görevlisi
  15. Postacı
  16. Postacı (PTT'de Çalışan Firma Elemanı)

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