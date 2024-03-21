Kızılay KPSS şartsız personel alımı ilanı: 2024 Mart KIZILAY İŞ İLANI kadro ve şartlar az evvel duyuruldu

Türk Kızılayı, önemli personel alımları için duyuru yaptı! İhtiyaç duyduğu uzman kadrolarını güçlendirmek amacıyla, çeşitli alanlarda yetkin ve deneyimli kişileri bünyesine katmayı planlıyor. İşte detaylar...
Türk Kızılayı, önemli personel alımları için duyuru yaptı! İhtiyaç duyduğu uzman kadrolarını güçlendirmek amacıyla, çeşitli alanlarda yetkin ve deneyimli kişileri bünyesine katmayı planlıyor. İşte detaylar...
TERCÜMAN (ARAPÇA-ENGELLİ) ALIMI
Başvuru nitelikleri: Arapça bölüm mezunu olmak, tercüme hizmeti verebilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olmak, en az 3 yıl deneyim, %40 ve üzeri engelli raporu, Türkiye İş Kurumu kaydı, iyi düzeyde İngilizce ve MS Office bilgisi.
Başvuru son tarihi: 8 Nisan.
ULUSLARARASI BÖLGE UZMANI ALIMI
Başvuru nitelikleri: Uluslararası ilişkiler veya siyaset bilimi lisans mezunu, ileri düzeyde Fransızca ve İngilizce bilgisi, en az 2 yıl deneyim.
Başvuru son tarihi: Belirtilmemiş.
STRATEJİK İLETİŞİM UZMANI ALIMI
Başvuru nitelikleri: İlgili lisans mezunu, iyi düzeyde İngilizce bilgisi, en az 3 yıl deneyim.
Başvuru son tarihi: 24 Mart.
DİJİTAL MEDYA UZMANI ALIMI
Başvuru nitelikleri: İlgili lisans mezunu, iyi düzeyde İngilizce bilgisi, en az 3 yıl deneyim, kurumsal sosyal medya yönetimi bilgisi ve deneyimi.
Başvuru son tarihi: Belirtilmemiş.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvurular, Türk Kızılayı'nın resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak yapılabilir. İlgilenen adayların başvuru sürelerini dikkate alarak gerekli belgelerle başvurmaları önemlidir.