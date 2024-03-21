Kızılay KPSS şartsız personel alımı ilanı: 2024 Mart KIZILAY İŞ İLANI kadro ve şartlar az evvel duyuruldu

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Türk Kızılayı, önemli personel alımları için duyuru yaptı! İhtiyaç duyduğu uzman kadrolarını güçlendirmek amacıyla, çeşitli alanlarda yetkin ve deneyimli kişileri bünyesine katmayı planlıyor. İşte detaylar...



Kızılay Mart 2024 personel alımı ilanları TERCÜMAN (ARAPÇA-ENGELLİ) ALIMI Başvuru nitelikleri: Arapça bölüm mezunu olmak, tercüme hizmeti verebilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olmak, en az 3 yıl deneyim, %40 ve üzeri engelli raporu, Türkiye İş Kurumu kaydı, iyi düzeyde İngilizce ve MS Office bilgisi.

Başvuru son tarihi: 8 Nisan.