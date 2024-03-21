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Kızılay KPSS şartsız personel alımı ilanı: 2024 Mart KIZILAY İŞ İLANI kadro ve şartlar az evvel duyuruldu

Türkiye'nin önde gelen yardım kuruluşlarından biri olan Kızılay, yeni personel alımları için kapılarını aralıyor. Bugün yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte başvuruların 21 Mart itibarıyla başladığı duyuruldu. İlan, çeşitli pozisyonlarda istihdam sağlayacak ve başvuruların internet üzerinden alınacağını belirtiyor. İşte 2024 Kızılay personel alımı detayları...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 21:01 Güncelleme 21 Mart 2024, 21:01
Kızılay KPSS şartsız personel alımı ilanı: 2024 Mart KIZILAY İŞ İLANI kadro ve şartlar az evvel duyuruldu

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Türk Kızılayı, önemli personel alımları için duyuru yaptı! İhtiyaç duyduğu uzman kadrolarını güçlendirmek amacıyla, çeşitli alanlarda yetkin ve deneyimli kişileri bünyesine katmayı planlıyor. İşte detaylar...

Kızılay Mart 2024 personel alımı ilanlarıKızılay Mart 2024 personel alımı ilanları

TERCÜMAN (ARAPÇA-ENGELLİ) ALIMI

Başvuru nitelikleri: Arapça bölüm mezunu olmak, tercüme hizmeti verebilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olmak, en az 3 yıl deneyim, %40 ve üzeri engelli raporu, Türkiye İş Kurumu kaydı, iyi düzeyde İngilizce ve MS Office bilgisi.
Başvuru son tarihi: 8 Nisan.

ULUSLARARASI BÖLGE UZMANI ALIMI

Başvuru nitelikleri: Uluslararası ilişkiler veya siyaset bilimi lisans mezunu, ileri düzeyde Fransızca ve İngilizce bilgisi, en az 2 yıl deneyim.
Başvuru son tarihi: Belirtilmemiş.

STRATEJİK İLETİŞİM UZMANI ALIMI

Başvuru nitelikleri: İlgili lisans mezunu, iyi düzeyde İngilizce bilgisi, en az 3 yıl deneyim.
Başvuru son tarihi: 24 Mart.

DİJİTAL MEDYA UZMANI ALIMI

Başvuru nitelikleri: İlgili lisans mezunu, iyi düzeyde İngilizce bilgisi, en az 3 yıl deneyim, kurumsal sosyal medya yönetimi bilgisi ve deneyimi.
Başvuru son tarihi: Belirtilmemiş.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, Türk Kızılayı'nın resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak yapılabilir. İlgilenen adayların başvuru sürelerini dikkate alarak gerekli belgelerle başvurmaları önemlidir.

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