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Sağlık Bakanlığı hastane güvenlik görevlisi alımı sonuçları ne zaman belli olacak? 3.250 güvenlik alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Türkiye'nin sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve hastanelerde personel kapasitesini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında 8 bin sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, hastanelerde görevlendirilmek üzere İŞKUR üzerinden güvenlik görevlisi alımları da gerçekleştirilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı hastane güvenlik görevlisi alımı sonuçları ne zaman belli olacak? 3.250 güvenlik alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 08:37 Güncelleme 21 Mart 2024, 08:37
Sağlık Bakanlığı hastane güvenlik görevlisi alımı sonuçları ne zaman belli olacak? 3.250 güvenlik alımı kura sonuçları açıklandı mı?

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Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin sürekli işçi alımı için başvuruların sona erdiği günle birlikte adaylar, kura çekimi tarihini merakla beklemeye başladı. Yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını sağlayan adaylar müracaatlarını tamamladı. En fazla alım temizlik görevlisi ve güvenlik personeli kadrolarına yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekim tarihi 3-4 Nisan 2024 olarak belirlendi. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirildi. Şahsen, posta ve mail yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 23 Şubat Cuma günü alınmaya başlanırken başvuru işlemleri 27 Şubat Salı günü tamamlandı.



EN FAZLA ALIM TEMİZLİK-GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROLARINA YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 8 bin işçi alımında kontenjan dağılımı belli oldu. En fazla alım güvenlik görevlisi (3.250) ve temizlik görevlisi (3.550) kadrolarına yapılacak. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı alım yapılacak meslek grupları ve kadro dağılımları;


Temizlik görevlisi: 3.550

Güvenlik görevlisi: 3.250

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600



Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

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