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37 bin TL maaş ile lise mezunu personel alınacak! Aşçı, garson, şoför, temizlikçi kadroları açıldı! e-Devlet üzerinden...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kamu personel alımı için duyuru yaptı. Toplamda 142 kişilik kadro için başvurular alınacak. Başvuru yapacak adayların unvanları ve kadrolara göre lise, önlisans ve lisans mezunu olmaları gerekiyor.

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 09:01 Güncelleme 29 Mart 2024, 09:01
37 bin TL maaş ile lise mezunu personel alınacak! Aşçı, garson, şoför, temizlikçi kadroları açıldı! e-Devlet üzerinden...

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geniş kapsamlı bir personel alımı duyurusunda bulundu. Merkez teşkilatı ve taşra teşkilatında toplam 142 kişilik boş pozisyon için başvurular kabul edilecek. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu alımlar, çeşitli unvanlarda ve kadrolarda lise, önlisans ve lisans mezunu adaylara kapılarını açıyor.

Merkez ve Taşra Teşkilatı İçin Geniş Kadro

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın personel alımı kapsamında, merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı için çeşitli unvanlarda pozisyonlar bulunuyor. Bunlar arasında büro personeli, destek personeli, mühendis, avukat ve koruma-güvenlik görevlisi gibi çeşitli alanlarda görev yapacak personel bulunmaktadır.

Merkez Teşkilatı Unvanları:

31 Büro Personeli

58 Destek Personeli

(4 Aşçı

1 Bahçıvan

43 Temizlik Görevlisi

4 Şoför

6 Garson)

3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

2 Mühendis

1 Avukat

Taşra Teşkilatı Unvanları:

26 Mühendis

10 Büro Personeli

11 Şoför

Başvuru Şartları ve Özel Koşullar

Başvuracak adayların belirlenen genel şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak, askerlik durumu, akıl hastalığı bulunmamak gibi önemli kriterler yer almaktadır. Ayrıca, her pozisyon için özel şartlar da bulunmaktadır. Örneğin, mühendislik pozisyonları için ilgili lisans programlarından mezun olma şartı aranırken, avukatlık pozisyonu için hukuk fakültesinden mezun olma ve avukatlık ruhsatnamesine sahip olma gibi koşullar aranmaktadır.

Başvuru Süreci ve Son Başvuru Tarihi

Başvurular, 15 Mart 2024 ile 29 Mart 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifreleri ile gerçekleştirilecektir. Başvuru yapacak adaylar, ilgili belgeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde yüklemelidirler. Başvuruların eksik veya yanlış yapılması durumunda değerlendirmeye alınmayacakları önemle belirtilmektedir.

Değerlendirme ve Yerleştirme Süreci

Başvuruları değerlendirme süreci, başvurulan pozisyonun niteliğine ve adayların KPSS puanlarına göre yapılacaktır. Sıralamaya esas olan KPSS puanlarına ek olarak, mezuniyet notu ve mezuniyet tarihi gibi faktörler de dikkate alınacaktır. Ayrıca, belirli bir pozisyona atanacak asıl adaylar için yedek adaylar da belirlenecektir.

Sonuç ve Atama Süreci

Yerleştirme sonuçları Bakanlık internet sitesi üzerinden duyurulacak olup, ayrıca adaylar tebligat almayacaklardır. Atanmaya hak kazanan adayların haklarında güvenlik soruşturması yapılacak ve olumlu sonuçlanması halinde atama işlemleri başlatılacaktır.

Önemli Uyarı

Başvurular sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya belge sunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ayrıca, başvuru sürecinde istenilen belgelerin tam ve doğru bir şekilde sunulması büyük önem taşımaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu geniş kapsamlı personel alımı, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvuru yapacak adayların belirtilen tarihler ve koşullara dikkat etmeleri önemlidir.

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