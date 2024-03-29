37 bin TL maaş ile lise mezunu personel alınacak! Aşçı, garson, şoför, temizlikçi kadroları açıldı! e-Devlet üzerinden...

Taşra Teşkilatı Unvanları:
26 Mühendis
10 Büro Personeli
11 Şoför
Başvuru Şartları ve Özel Koşullar
Başvuracak adayların belirlenen genel şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak, askerlik durumu, akıl hastalığı bulunmamak gibi önemli kriterler yer almaktadır. Ayrıca, her pozisyon için özel şartlar da bulunmaktadır. Örneğin, mühendislik pozisyonları için ilgili lisans programlarından mezun olma şartı aranırken, avukatlık pozisyonu için hukuk fakültesinden mezun olma ve avukatlık ruhsatnamesine sahip olma gibi koşullar aranmaktadır.
Başvuru Süreci ve Son Başvuru Tarihi
Başvurular, 15 Mart 2024 ile 29 Mart 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifreleri ile gerçekleştirilecektir. Başvuru yapacak adaylar, ilgili belgeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde yüklemelidirler. Başvuruların eksik veya yanlış yapılması durumunda değerlendirmeye alınmayacakları önemle belirtilmektedir.
Değerlendirme ve Yerleştirme Süreci
Başvuruları değerlendirme süreci, başvurulan pozisyonun niteliğine ve adayların KPSS puanlarına göre yapılacaktır. Sıralamaya esas olan KPSS puanlarına ek olarak, mezuniyet notu ve mezuniyet tarihi gibi faktörler de dikkate alınacaktır. Ayrıca, belirli bir pozisyona atanacak asıl adaylar için yedek adaylar da belirlenecektir.
Sonuç ve Atama Süreci
Yerleştirme sonuçları Bakanlık internet sitesi üzerinden duyurulacak olup, ayrıca adaylar tebligat almayacaklardır. Atanmaya hak kazanan adayların haklarında güvenlik soruşturması yapılacak ve olumlu sonuçlanması halinde atama işlemleri başlatılacaktır.
Önemli Uyarı
Başvurular sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya belge sunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ayrıca, başvuru sürecinde istenilen belgelerin tam ve doğru bir şekilde sunulması büyük önem taşımaktadır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu geniş kapsamlı personel alımı, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvuru yapacak adayların belirtilen tarihler ve koşullara dikkat etmeleri önemlidir.