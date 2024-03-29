37 bin TL maaş ile lise mezunu personel alınacak! Aşçı, garson, şoför, temizlikçi kadroları açıldı! e-Devlet üzerinden...

Başvuru Şartları ve Özel Koşullar

Başvuracak adayların belirlenen genel şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak, askerlik durumu, akıl hastalığı bulunmamak gibi önemli kriterler yer almaktadır. Ayrıca, her pozisyon için özel şartlar da bulunmaktadır. Örneğin, mühendislik pozisyonları için ilgili lisans programlarından mezun olma şartı aranırken, avukatlık pozisyonu için hukuk fakültesinden mezun olma ve avukatlık ruhsatnamesine sahip olma gibi koşullar aranmaktadır.

Başvuru Süreci ve Son Başvuru Tarihi

Başvurular, 15 Mart 2024 ile 29 Mart 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifreleri ile gerçekleştirilecektir. Başvuru yapacak adaylar, ilgili belgeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde yüklemelidirler. Başvuruların eksik veya yanlış yapılması durumunda değerlendirmeye alınmayacakları önemle belirtilmektedir.