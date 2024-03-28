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Nisan ayı İŞKUR beden işçisi ve itfaiyeci alımı başvuru şartları açıklandı! Beden işçisi ve itfaiyeci alımı yapılıyor!

Son dönemlerde Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyeler, farklı kadrolar için personel alımlarına devam ediyor. Bu alımlar, itfaiyeci ve beden işçisi gibi çeşitli pozisyonlar için gerçekleştiriliyor, pek çok kişi için yeni iş fırsatları sunuyor.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 15:34 Güncelleme 28 Mart 2024, 15:34
Nisan ayı İŞKUR beden işçisi ve itfaiyeci alımı başvuru şartları açıklandı! Beden işçisi ve itfaiyeci alımı yapılıyor!

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Bu personel alımları, Türkiye'deki iş arayanlar için önemli fırsatlar sunarken, belediyelerin çeşitli hizmet alanlarında kalifiye personel ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. İlgilenen adayların başvuru süreçlerini dikkatle takip etmeleri ve belirlenen tarihler öncesinde gerekli evrakları tamamlamaları önerilmektedir.

İtfaiyeci Alımları: Eskişehir ve Tekirdağ'da Fırsatlar

İtfaiyecilik, toplumun güvenliği için kritik öneme sahip bir meslek. Bu kapsamda, Eskişehir ve Tekirdağ illerinde itfaiyeci pozisyonları için açık pozisyonlar bulunuyor.

Eskişehir Merkez'de 2 açık pozisyon, Çerkezköy'de ise 1 açık pozisyon mevcut. Adaylar, sisteme üye girişi yaparak işyeri adı ve detaylı bilgilere ulaşabilirler. İlgilenen adayların başvurularını 9 ve 10 Nisan 2024 tarihlerine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Beden İşçisi Pozisyonları İçin Türkiye Genelinde Alımlar

Beden işçisi alımı da pek çok ilde gerçekleştirilmekte. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa, Antalya, Konya ve Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere toplamda onlarca açık pozisyon bulunmaktadır.

Beden işçisi (Genel) kategorisindeki bu alımlar, 1 Nisan 2024 tarihinde duyurulmuş olup, adayların ilanlara başvurularını bu tarihten itibaren yapmaları bekleniyor.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Adaylar, ilgilendikleri pozisyonlar için detaylı bilgilere ve başvuru koşullarına erişebilmek için ilgili belediyelerin resmi web sitelerini veya istihdam portallarını ziyaret edebilirler. Açık pozisyonlar ve başvuru şartları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin sistem üzerinden üye girişi yapmaları gerekiyor.

İŞKUR beden işçisi alımı için tıklayınız

İŞKUR itfaiyeci alımı için tıklayınız

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