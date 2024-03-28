Nisan ayı İŞKUR beden işçisi ve itfaiyeci alımı başvuru şartları açıklandı! Beden işçisi ve itfaiyeci alımı yapılıyor!

Beden İşçisi Pozisyonları İçin Türkiye Genelinde Alımlar Beden işçisi alımı da pek çok ilde gerçekleştirilmekte. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa, Antalya, Konya ve Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere toplamda onlarca açık pozisyon bulunmaktadır.

Beden işçisi (Genel) kategorisindeki bu alımlar, 1 Nisan 2024 tarihinde duyurulmuş olup, adayların ilanlara başvurularını bu tarihten itibaren yapmaları bekleniyor.