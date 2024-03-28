Nisan ayı İŞKUR beden işçisi ve itfaiyeci alımı başvuru şartları açıklandı! Beden işçisi ve itfaiyeci alımı yapılıyor!

Beden İşçisi Pozisyonları İçin Türkiye Genelinde Alımlar
Beden işçisi alımı da pek çok ilde gerçekleştirilmekte. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa, Antalya, Konya ve Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere toplamda onlarca açık pozisyon bulunmaktadır.
Beden işçisi (Genel) kategorisindeki bu alımlar, 1 Nisan 2024 tarihinde duyurulmuş olup, adayların ilanlara başvurularını bu tarihten itibaren yapmaları bekleniyor.
Nasıl Başvuru Yapılır?
Adaylar, ilgilendikleri pozisyonlar için detaylı bilgilere ve başvuru koşullarına erişebilmek için ilgili belediyelerin resmi web sitelerini veya istihdam portallarını ziyaret edebilirler. Açık pozisyonlar ve başvuru şartları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin sistem üzerinden üye girişi yapmaları gerekiyor.
İŞKUR beden işçisi alımı için tıklayınız
İŞKUR itfaiyeci alımı için tıklayınız