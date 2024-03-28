28-31 MART hastanelere personel alımı başladı! İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı şartları duyurusu geldi

Nasıl Başvurulur?
İŞKUR Kaydı: İlk adım olarak İŞKUR'a kaydolman gerekiyor. Kayıt, İŞKUR'un web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Kayıttan sonra, Açık İş İlanları bölümünden başvurunu yapabilirsin. Burada, tercih ettiğin şehir, eğitim düzeyi ve iş türüne göre ilanları görebilirsin.
Açılan pozisyonlar ve referans numaraları şöyle sıralanabilir:
- 31 Mart 2024, Ref. No: 00008067936 (İstanbul)
- 4 Nisan 2024, Ref. No: 00008133288 ve 00008134195 (İstanbul)
- 12 Nisan 2024, Ref. No: 00008149909 (İstanbul)
- 14 Nisan 2024, Ref. No: 00008041308 (İstanbul)
- 17 Nisan 2024, Ref. No: 00008156035, 00008159843 (İstanbul)
Diğer Şehirlerdeki Fırsatlar
İstanbul dışında, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde de hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları açılmaktadır. Bu pozisyonlar, yerel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ve hastaların daha etkin bir şekilde kayıt altına alınmasına katkı sağlamaktadır. İşte bazı öne çıkanlar:
- Kocaeli, 17 Nisan 2024, Ref. No: 00008160569
- Mersin, 12 Nisan 2024, Ref. No: 00008151183
- Denizli, 10 Nisan 2024, Ref. No: 00008144453 ve 26 Mart 2024, Ref. No: 00008112251
- Tekirdağ, 10 Nisan 2024, Ref. No: 00008144772
- Kütahya, 8 Nisan 2024, Ref. No: 00008146594
İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı ilanları için tıklayınız