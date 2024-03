Ankara: Ankara'da 25 Mart 2024, 28 Mart 2024 ve 28 Mart 2024 tarihlerinde, üç farklı referans numarasıyla (Ref. No: 00008110580, Ref. No: 00008118669, ve Ref. No: 00008119459) paramedik pozisyonlarına ilanlar verilmiştir.