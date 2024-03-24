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İŞKUR'dan 33 ilan açıldı! Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi alımları başladı! Hastanelere KPSS'siz sınavsız online başvurun! Ankara, İstanbul...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için önemli bir duyuru yaparak, özel sektör hastanelerinin artan iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere yeni iş fırsatlarını duyurdu. Bu duyuruda, hasta danışmanı ve hasta kayıt-kabul görevlisi pozisyonları için personel alımı yapılacağı belirtildi. Peki, şartlar neler? Hangi illere ve hastanelere alım yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 14:50 Güncelleme 24 Mart 2024, 14:50
İŞKUR’dan 33 ilan açıldı! Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi alımları başladı! Hastanelere KPSS’siz sınavsız online başvurun! Ankara, İstanbul...

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Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için değerli bir fırsat olan bu alımlar, hasta danışmanlığı ve hasta kayıt-kabul görevliliği gibi önemli pozisyonlarda çalışmak isteyenler için kapıları aralıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için önemli bir fırsat sunarak, hasta danışma, tıbbi sekreterlik ve hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonlarında personel alımı ilan etti. Bu ilanların KPSS şartı olmadan yayınlanması, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenlere daha geniş bir kapı açıyor.

İlanlara göre, hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları için başvurular İŞKUR üzerinden yapılabilecek. Başvuruların Şubat ayı sonunda sona ereceği belirtiliyor, bu nedenle ilgilenen adayların zamanında başvuruda bulunmaları önem taşıyor.

İŞTE İLANLAR;

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Başvuracak adaylarda aranan genel özellikler ise şu şekilde sıralanıyor:

İyi derecede iletişim becerisi: Hasta danışma ve kayıt-kabul görevlerinde etkili iletişim kurabilme yeteneği önemli bir kriter olarak belirtiliyor.

Takım çalışmasına yatkınlık: Sağlık sektöründe çalışırken, bir ekip içinde uyumlu bir şekilde çalışabilme yeteneği aranıyor.

Hasta ve çalışanlarla etkili iletişim kurabilme: Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetinin ve etkili iletişimin sağlanması kritik bir rol oynuyor.

Temel bilgisayar kullanım becerileri: Günümüzde bilgisayar kullanımı, iş hayatının önemli bir parçası haline geldiği için bu becerilerin olması gerekiyor.

Pozisyona bağlı olarak belirli sağlık ve hijyen standartlarına uyum: Sağlık sektöründe çalışırken belirli sağlık ve hijyen kurallarına uyum sağlanması gerekiyor.

İŞKUR'un bu ilanı, sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için önemli bir fırsat sunarken, aynı zamanda iş arayanlara geniş bir yelpazede iş imkanları sunuyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online başvuru yapabilirler.

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