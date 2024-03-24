İŞKUR’dan 33 ilan açıldı! Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi alımları başladı! Hastanelere KPSS’siz sınavsız online başvurun! Ankara, İstanbul...

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Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için değerli bir fırsat olan bu alımlar, hasta danışmanlığı ve hasta kayıt-kabul görevliliği gibi önemli pozisyonlarda çalışmak isteyenler için kapıları aralıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için önemli bir fırsat sunarak, hasta danışma, tıbbi sekreterlik ve hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonlarında personel alımı ilan etti. Bu ilanların KPSS şartı olmadan yayınlanması, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenlere daha geniş bir kapı açıyor.