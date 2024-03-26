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26-31 MART hastanelere personel alımı başladı! İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı şartları duyurusu

Mart ve Nisan ayları, sağlık sektöründe kariyer yapmayı düşünenler için altın bir dönemi işaret ediyor. Özellikle İŞKUR'un sunduğu imkanlar, hastane çalışanı olmayı hedefleyen pek çok kişi için yeni kapılar aralıyor. Bu dönemde, KPSS şartı aranmaksızın gerçekleştirilen alımlar, hasta kayıt görevlisi pozisyonları için umut verici iş fırsatları sunmaktadır. Sağlık sektöründe istihdam edilmek ve bu alanda kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat olarak değerlendirilen bu alımlar, sektöre adım atmak isteyenler için ideal bir başlangıç noktasıdır. İşte İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı şartları detayları haberimizde.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 11:28 Güncelleme 26 Mart 2024, 11:30
26-31 MART hastanelere personel alımı başladı! İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı şartları duyurusu

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Sağlık Sektöründe Kariyer Yapma Fırsatı: İŞKUR, Hastane Çalışanı Olmak İsteyenlere Kapılarını Açıyor! İŞKUR, sağlık alanında meslek edinmek ve hastanelerde kritik bir görev almak isteyen bireyler için hasta kayıt görevlisi olarak çalışacak personel aramakta olduğunu açıkladı. Bu rol, hastanelerin düzenli ve verimli çalışmasında büyük bir öneme sahip, dolayısıyla bu pozisyon, hastane operasyonlarının akıcı bir şekilde yürütülmesinde merkezi bir rol oynuyor. Eğer siz de sağlık sektöründe önemli bir rol üstlenerek kariyer yapmayı hedefliyorsanız, İŞKUR'un bu ilanı sizin için altın bir fırsat sunuyor.

Hastane Hayatına Adım Atın

Bu ilan, hastane ortamında çalışmayı ve sağlık alanında kariyer yapmayı hayal edenler için ideal. İŞKUR'un bu duyurusu, iş arayanlara ve sağlık sektöründe çalışmak isteyenlere yeni kapılar açıyor. Bu pozisyonda çalışanlar, hastaların kayıtlarını yönetecek ve hastane düzeninin sağlanmasına yardımcı olacaklar.

Başvuru Koşulları:

Genel Şartlar:

  • T.C. Vatandaşı Olmak gerekiyor.
  • Eğitim Durumu: İlköğretimden lisansa kadar herkes başvurabilir. Yurt dışı mezunları için ise denklik belgesi gerekmekte.
  • Yaş Limiti: En az 18 yaşında olmak.
  • Kamu Hakları: Kamu haklarından mahrum olmamak şart.
  • Sağlık Durumu: Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı olmamak gerek.
  • Terör Örgütleriyle Bağlantısızlık zorunlu.
  • Vardiyalı Çalışma: Vardiyalı çalışmaya uyum sağlayabilmek.

Özel Şartlar:

  • İletişim Yeteneği: Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak.
  • Kriz Yönetimi: Krizleri hızla çözebilme yeteneği.
  • Takım Çalışması: Takım çalışmalarına uyum sağlayabilmek.
  • Mesleki Bilgi: Mesleğin gerektirdiği bilgi ve sorumluluğa sahip olmak.
  • Eğitim: Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitimi almış olmak.
  • İşleyiş Bilgisi: Hastaların kayıt işlemlerini bilmek.
  • Bilgisayar Becerileri: İlgili programları kullanabilmek.

Nasıl Başvurulur?

İŞKUR Kaydı: İlk adım olarak İŞKUR'a kaydolman gerekiyor. Kayıt, İŞKUR'un web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Kayıttan sonra, Açık İş İlanları bölümünden başvurunu yapabilirsin. Burada, tercih ettiğin şehir, eğitim düzeyi ve iş türüne göre ilanları görebilirsin.

Açılan pozisyonlar ve referans numaraları şöyle sıralanabilir:

  • 31 Mart 2024, Ref. No: 00008067936 (İstanbul)
  • 4 Nisan 2024, Ref. No: 00008133288 ve 00008134195 (İstanbul)
  • 12 Nisan 2024, Ref. No: 00008149909 (İstanbul)
  • 14 Nisan 2024, Ref. No: 00008041308 (İstanbul)
  • 17 Nisan 2024, Ref. No: 00008156035, 00008159843 (İstanbul)

Diğer Şehirlerdeki Fırsatlar

İstanbul dışında, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde de hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları açılmaktadır. Bu pozisyonlar, yerel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ve hastaların daha etkin bir şekilde kayıt altına alınmasına katkı sağlamaktadır. İşte bazı öne çıkanlar:

  • Kocaeli, 17 Nisan 2024, Ref. No: 00008160569
  • Mersin, 12 Nisan 2024, Ref. No: 00008151183
  • Denizli, 10 Nisan 2024, Ref. No: 00008144453 ve 26 Mart 2024, Ref. No: 00008112251
  • Tekirdağ, 10 Nisan 2024, Ref. No: 00008144772
  • Kütahya, 8 Nisan 2024, Ref. No: 00008146594

İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı ilanları için tıklayınız

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