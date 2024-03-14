15-31 Mart Hastanelerde Hasta Danışmanı Alımı Başladı! KPSS Şartsız, 18-60 Yaş Arası! İşte Başvuru Şartları

Sağlık sektörüne adım atmak isteyen adaylar için mükemmel bir fırsat sunuluyor. İŞKUR'un duyurduğu en son haberlere göre, çeşitli hastanelerde çalıştırılmak üzere hasta danışmanları aranıyor. Bu pozisyonlar için başvuruların tamamen online yapılacağı vurgulanıyor, bu da başvuru sürecini oldukça pratik bir hale getiriyor.

Hasta Danışmanı Başvuru Şartları Nelerdir?

Hasta danışmanı olarak çalışmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. İŞKUR tarafından belirlenen başvuru şartları genel ve özel olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Genel başvuru şartları herkes için geçerli olup, özel şartlar ise ilana göre değişiklik gösterebilir. Başvuruda bulunacak adaylar için genel şartlar şöyle sıralanabilir: