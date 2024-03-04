4-11 Mart Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu için en az lise mezunu binlerce personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolar

Alım yapılacak pozisyonlar arasında ASDEP , destek personeli , aşçı , aşçı yardımcısı , temizlik personeli , şoför , yaşlı bakıcısı , çocuk bakıcısı , engelli bakıcısı , güvenlik görevlisi , büro personeli , tekniker , sağlık personeli , çocuk gelişimcisi , psikolog ve sosyal çalışmacı gibi çeşitli alanlarda görev yapacak kişiler yer alıyor.

Bakanlık, personel alımı için bazı genel şartlar belirledi:

Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu Başvuru Süreci

Adaylar, KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek. Bakanlık, 8000 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu fırsat, sosyal hizmetler alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir adım olarak görülüyor.