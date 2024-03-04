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4-11 Mart Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu için en az lise mezunu binlerce personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzurevleri ve çocuk esirgeme kurumları için personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamlı alımda, en az lise mezunu adaylar arasından çeşitli pozisyonlara personel istihdam edilecek. Başvurular 11 Mart tarihine kadar devam edecek.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 09:16 Güncelleme 04 Mart 2024, 09:16
4-11 Mart Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu için en az lise mezunu binlerce personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolar

Alım yapılacak pozisyonlar arasında ASDEP, destek personeli, aşçı, aşçı yardımcısı, temizlik personeli, şoför, yaşlı bakıcısı, çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı, güvenlik görevlisi, büro personeli, tekniker, sağlık personeli, çocuk gelişimcisi, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi çeşitli alanlarda görev yapacak kişiler yer alıyor.

Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu Başvuru Genel Şartları

Bakanlık, personel alımı için bazı genel şartlar belirledi:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel koşulları taşımak,
  • Başvuru yapılan pozisyon için gerekli olan öğrenim düzeyinden mezun olmak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
  • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre, sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin hizmet sözleşmesine aykırı davranışları nedeniyle sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda belirli bir süre başka bir sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilememeleri gibi şartları sağlamak gerekiyor.

Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu Başvuru Süreci

Adaylar, KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek. Bakanlık, 8000 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu fırsat, sosyal hizmetler alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir adım olarak görülüyor.

Huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu Son Başvuru Tarihi

Başvuruların son günü 11 Mart olarak belirlenmiş olup, adayların bu tarihe kadar gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Adaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden başvuru şartlarına ve detaylarına ulaşabilirler.

Bu alım, huzurevleri ve çocuk esirgeme kurumlarında kaliteli hizmetin sürdürülebilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Adayların, başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri ve belirtilen şartları eksiksiz şekilde yerine getirmeleri beklenmektedir.

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