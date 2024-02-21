Aile Bakanlığı 8 bin sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı 2024! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı şartları, kılavuzu, branş dağımı!

Türkiye'nin deprem bölgesindeki destek çalışmalarını artırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , önemli bir adım attı. Göktaş, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumun hızla toparlanabilmesi için 8 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

8 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI!

Son dakika haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 8 bin sözleşmeli personel alınacak. Açıklama, Bakan Göktaş'tan geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz." dedi.