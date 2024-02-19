TCDD 8 ilde 95 işçi alımı yapacak! KPSS şartı yok: 19-23 Şubat’a İŞKUR’dan başvuru yapın! Kaynakçı, makine bakımcı, teknisyen...

Makine bakımcısı ve teknisyeni ile kaynakçı olarak alınacak işçilerde, belirtilen meslek kodlarında en az 3 yıl çalıştığını karekodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgelemesi ve gerekli çalışma belgelerine sahip olmaları şartı aranıyor.

Gerekli diğer şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) "Duyurular" bölümünde yer alacak. İş gücü talebine başvuru yapıp İşkur tarafından gönderilen nihai listedeki adaylar, noter huzurunda kura çekimi öncesi belgeleri 22 Mart'a kadar TCDD'nin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edecek.