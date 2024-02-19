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TCDD 8 ilde 95 işçi alımı yapacak! KPSS şartı yok: 19-23 Şubat'a İŞKUR'dan başvuru yapın! Kaynakçı, makine bakımcı, teknisyen...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, altyapı ve bakım faaliyetlerini sürdürmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 95 işçi alımının gerçekleştirileceği belirtilirken, alımlar farklı pozisyonlarda olacak. Peki, TCDD personel alımı şartları neler? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 11:21 Güncelleme 19 Şubat 2024, 11:21
TCDD 8 ilde 95 işçi alımı yapacak! KPSS şartı yok: 19-23 Şubat’a İŞKUR’dan başvuru yapın! Kaynakçı, makine bakımcı, teknisyen...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, altyapı ve bakım faaliyetlerini desteklemek amacıyla 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere toplamda 95 işçi alımı gerçekleştirecek. Peki, son başvuru tarihi ne zaman?Hangi illerde alım yapılacak? İşte detaylar...

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KADROLAR

Buna göre, TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere 95 işçi alınacak.

İş gücü talepleri KPSS şartı aranmaksızın bugünden itibaren 23 Şubat'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak.

ŞARTLAR

Makine bakımcısı ve teknisyeni ile kaynakçı olarak alınacak işçilerde, belirtilen meslek kodlarında en az 3 yıl çalıştığını karekodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgelemesi ve gerekli çalışma belgelerine sahip olmaları şartı aranıyor.

Gerekli diğer şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) "Duyurular" bölümünde yer alacak. İş gücü talebine başvuru yapıp İşkur tarafından gönderilen nihai listedeki adaylar, noter huzurunda kura çekimi öncesi belgeleri 22 Mart'a kadar TCDD'nin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edecek.

YAŞ SINIRI VE ALIM YAPILACAK İLLER

Başvuruda bulunacak adayların 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Alımı yapılacak işçiler, Kocaeli, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana, Çankırı ve Afyonkarahisar'da görevlendirilecek.

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