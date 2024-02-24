SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Atama ve yer değiştirme kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuç ekranı 2024!

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet birimlerinde görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları için belirlenen tarihler arasında yoğun bir talep yaşandı. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi çerçevesinde gerçekleşen bu başvurular, 30 Ocak'ta başladı ve 5 Şubat'ta sona erdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 11:14 Güncelleme 24 Şubat 2024, 11:14
Atama ve yer değiştirme kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuç ekranı 2024!

2024/1. Dönem için Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası'na yönelik başvurular, 30 Ocak tarihinde başladı ve 5 Şubat'ta sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar, atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla beklemeye başladılar. Gözler, atama sonuçlarının duyurulacağı EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) ekranına çevrildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ DURUMU YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI SONA ERDİ, ATAMA SONUÇLARI YAKINDA AÇIKLANACAK!

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet birimlerinde görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası başvuruları tamamlandı. 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personeli için gerçekleştirilen bu kura başvuruları, 30 Ocak 2024 ile 05 Şubat 2024 tarihleri arasında kabul edildi.

Başvurular, EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) üzerinden gerçekleştirilmiş olup, adaylar başvurularını bu platform aracılığıyla tamamladılar.

Yer değişikliği için başvuruda bulunan adaylar, ilan edilen boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösteren liste üzerinden taleplerini oluşturdular. Başvuranların aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talepleri, uygun olanlar için noter tarafından kura ile yerleştirilecek. Ancak ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması durumunda, yerleştirme işlemleri yapılamayan adayların yer değişiklikleri, bir sonraki kura dönemine kadar bekleyecek.

Peki, Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuruların incelenmesi sonucunda uygun görülen veya görülmeyen başvurular ile ilgili sonuçlar, ret gerekçeleriyle birlikte 23 Şubat 2024 Cuma günü EKİP üzerinden ilan edilecek. Elektronik ortamda yapılan bu duyuruya itirazlar alınacak ve sonuçlar yine EKİP üzerinden duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği atama sonuçlarının adaylar için merakla beklenen bu duyurusu, önümüzdeki günlerde yapılacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte atama süreçlerini takip edebilirler.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti’nin bayrakları sallandı
Kentsel dönüşüme tarihi destek! İstanbul’da ’Yarısı Bizden’ paketi yürürlüğe girdi: Kredinin şartları neler?
CHP’deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Ekremcilerden Özel’e 700 imzalı tehdit
Başkan Erdoğan’ın adaylığına itiraz etmişti! FETÖ ile ilişkileri deşifre oldu! Aile boyu Bylock kullandıkları ortaya çıktı
5. nesil savaş uçağ Kaan’ın diğer uçaklarla karşılaştırması! En güçlüsü hangisi?
Savunma hattı değişiyor! İşte Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı 11’i
Venezuela Devlet Başkanı Maduro Dışişleri Bakanı Fidan’ı kabul etti: Erdoğan’ın Filistin duruşu dünyaya örnek teşkil ediyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Bursa’da eş zamanlı operasyon! 3 ayrı suç örgütü çökertildi
İşleri güçleri fırıldak! CHP fondaşı Halk TV’den ’İYİ’ itiraf! Ekrem İmamoğlu’dan İYİ Parti seçmenine ’kazanan adam’ oyunu
Reklam peşinde koşan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti
DEM Partili Altan Tan’dan İstanbul’da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor: Hedef Başkan Erdoğan ve AK Parti
Kocam bana varil, fıçı, kıllı derdi! | Esra Erol’da duyanları hayrete düşüren olay! Eşi tıraş olsun diye jilet bile almış...
Murat Kurum’dan 650 bin konut yapılmamalı diyen İmamoğlu’na ’kentsel dönüşüm’ dersi: Gel yanıma staj yap öğretiriz
Marmara’da yeni fay hattı! Bursa depreminin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy uyardı: 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir
165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...
SON DAKİKA