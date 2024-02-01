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18-50 yaş arası dikkat! Bekçi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR 81 ilde İnşaat/İşyeri bekçisi alımları yapılıyor!

İnşaat sektörü ve iş yerlerinde bekçilik pozisyonları için aday olmak isteyenlerin atması gereken ilk adım, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesine kayıt olmaktır. İŞKUR'a başarıyla kaydını gerçekleştiren adaylar, kurumun internet sitesindeki Açık İş İlanları sekmesinden bekçi alım ilanlarına ulaşabilir ve istedikleri pozisyon için başvuru yapma sürecini başlatabilirler. İnşaat bekçisi veya iş yeri bekçisi gibi görevlerde çalışmayı amaçlayan bireyler, İŞKUR aracılığı ile gerçekleştirecekleri başvurularda, ilanlarda belirtilen özel şartları ve genel nitelikleri dikkatle inceleyerek bu kritik roller için uygun adaylar arasında yer almayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 09:24 Güncelleme 01 Şubat 2024, 09:24
18-50 yaş arası dikkat! Bekçi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR 81 ilde İnşaat/İşyeri bekçisi alımları yapılıyor!

İnşaat ve işyeri bekçisi pozisyonları için adayların ilk adımı, İŞKUR'a kayıt olmak olmalıdır. İŞKUR kaydı bulunan adaylar, web sitesindeki Açık İş İlanları bölümünden ilgili bekçi alım ilanlarına erişebilir ve başvuru sürecine başlayabilirler. Eğer siz de Çarşı İnşaat ve İşyeri Bekçisi olarak görev almak istiyorsanız, İŞKUR üzerinden yapacağınız başvuruda şartlara uygunluğunuzu kontrol etmelisiniz.

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Şubat ayında İŞKUR tarafından duyurulan bu alımlar, birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Başvuru yapmayı düşünenler için gerekli olan tüm şartlar ve başvuru detayları İŞKUR tarafından açıklanmıştır.

İşte İnşaat ve İşyeri Bekçisi alımları için açıklanan bazı pozisyonlar ve detayları:

  • Antalya, 1.02.2024, Ref. No: 00008012697
  • Kahramanmaraş, 1.02.2024, Ref. No: 00008015654
  • Kayseri, 31.01.2024, Ref. No: 00007956006
  • Bursa, 31.01.2024, Ref. No: 00007974154
  • Balıkesir, 31.01.2024, Ref. No: 00007988499
  • İstanbul, 31.01.2024, Ref. No: 00008008147

  • Kocaeli, 31.01.2024, Ref. No: 00008009725
  • Kırşehir, 31.01.2024, Ref. No: 00008009892
  • Kahramanmaraş, 31.01.2024, Ref. No: 00008010989
  • Kocaeli, 31.01.2024, Ref. No: 00008016639
  • Mersin, 31.01.2024, Ref. No: 00008023836
  • Sakarya, 31.01.2024, Ref. No: 00008024484
  • Tekirdağ, 31.01.2024, Ref. No: 00008033206
  • Kayseri, 31.01.2024, Ref. No: 00008048421
  • Çanakkale, 31.01.2024, Ref. No: 00008051744

Bu pozisyonlar için İŞKUR üzerinden başvuru yapabilir ve kariyerinize yeni bir yön verebilirsiniz.

İnşaat Ve İşyeri Bekçisi Alımlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan "İnşaat/İşyeri Bekçisi" alım ilanlarına başvurmak için, ilk olarak İŞKUR'a kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, İŞKUR'un web sitesindeki "Açık İş İlanları" bölümünden ilgili bekçi alım ilanlarına ulaşabilirsiniz. Bu ilanlarda yer alan detayları inceleyerek, başvuru şartlarını ve gereklilikleri gözden geçirmeniz ve başvurunuzu bu bilgiler doğrultusunda yapmanız önemlidir. İlgili ilanlara ve başvuru detaylarına İŞKUR'un web sitesi üzerinden erişebilirsiniz: İŞKUR İnşaat/İşyeri Bekçisi İlanları.

İŞKUR 81 ilde İnşaat/İşyeri bekçisi alımları

İŞKUR 81 ilde İnşaat/İşyeri bekçisi alımları

İŞKUR 81 ilde İnşaat/İşyeri bekçisi alımları

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