18-50 yaş arası dikkat! Bekçi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR 81 ilde İnşaat/İşyeri bekçisi alımları yapılıyor!

1-10 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları! En az 18.000 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

1-10 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları! En az 18.000 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

1-23 Şubat 2024 hastane ve huzurevlerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı! İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!

1-23 Şubat 2024 hastane ve huzurevlerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı! İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru şartları!

İnşaat ve işyeri bekçisi pozisyonları için adayların ilk adımı, İŞKUR 'a kayıt olmak olmalıdır. İŞKUR kaydı bulunan adaylar, web sitesindeki Açık İş İlanları bölümünden ilgili bekçi alım ilanlarına erişebilir ve başvuru sürecine başlayabilirler. Eğer siz de Çarşı İnşaat ve İşyeri Bekçisi olarak görev almak istiyorsanız, İŞKUR üzerinden yapacağınız başvuruda şartlara uygunluğunuzu kontrol etmelisiniz.

Şubat ayında İŞKUR tarafından duyurulan bu alımlar, birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Başvuru yapmayı düşünenler için gerekli olan tüm şartlar ve başvuru detayları İŞKUR tarafından açıklanmıştır.

İşte İnşaat ve İşyeri Bekçisi alımları için açıklanan bazı pozisyonlar ve detayları: