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ÖSYM EKPSS SONUÇ EKRANI 2024! 2 bin 392 engelli atama yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Engelli memur alımı sonuçları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında alınan tercihlerin ardından, beklenen an geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara yerleştirmeler için yapılan tercih işlemlerinin ardından, sonuçlar nihayet gündemde.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 23:31 Güncelleme 31 Ocak 2024, 23:31
ÖSYM EKPSS SONUÇ EKRANI 2024! 2 bin 392 engelli atama yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Engelli memur alımı sonuçları

EKPSS tercih sonuçları, engelli bireylerin kamu sektöründeki kariyer yolculukları için kritik bir adım olan yerleştirmelerin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar sonuçları merakla bekliyor.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


ÖSYM tarafından açıklanacak EKPSS tercih sonuçları tarihi henüz belli olmadı.

Sonuçların Şubat ayında ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.



EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.



Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezunolduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.



YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

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