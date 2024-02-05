6-15 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları belli oldu! En az 22.720 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayışında olan bireylere önemli bir imkan sağlamaya devam ediyor. Son yayımlanan ilanlarla, hem özel hem de kamu sektörlerinde çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Bu alımlar, çok sayıda meslek dalından ve uzmanlık alanından adaylara kapsamlı bir istihdam şansı sunmakta. İş arayanlar için yeni bir kariyer yolunu açan bu duyurular, pek çok insanın yaşamında kritik bir değişim noktası oluşturacak. 6-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek İŞKUR personel alımına dair başvuru koşulları ve diğer ayrıntılar ise, adayların geleceğini şekillendirmede önemli bir yol gösterici olacak.