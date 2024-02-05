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6-15 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları belli oldu! En az 22.720 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

İŞKUR, iş arayan bireyler için önemli bir istihdam kapısı aralıyor. Yeni yayınlanan personel alım duyurularıyla hem özel hem de kamu sektöründe çeşitli pozisyonlarda yüksek maaşlı iş fırsatları sunulmaktadır. İŞKUR, bu duyurular sayesinde iş arayanları uygun pozisyonlarla eşleştirerek, onların kariyer yolculuklarında yeni bir sayfa açmalarına yardımcı oluyor. Bu ilanlar, iş arayışında olanların yeni bir kariyer fırsatını keşfetmelerine imkan sağlıyor.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 09:28 Güncelleme 05 Şubat 2024, 09:28
6-15 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları belli oldu! En az 22.720 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayışında olan bireylere önemli bir imkan sağlamaya devam ediyor. Son yayımlanan ilanlarla, hem özel hem de kamu sektörlerinde çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Bu alımlar, çok sayıda meslek dalından ve uzmanlık alanından adaylara kapsamlı bir istihdam şansı sunmakta. İş arayanlar için yeni bir kariyer yolunu açan bu duyurular, pek çok insanın yaşamında kritik bir değişim noktası oluşturacak. 6-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek İŞKUR personel alımına dair başvuru koşulları ve diğer ayrıntılar ise, adayların geleceğini şekillendirmede önemli bir yol gösterici olacak.

Öne Çıkan İşkur İlanları ve Referans Numaraları

Büro Memuru - Çeşitli İller

  • İzmir'de Büro Memuru (Genel) pozisyonu için ilan, 6.02.2024 tarihinde yayımlandı, Ref. No: 00008018792.

  • İstanbul'da Büro Memuru (Genel) pozisyonu için birçok ilan yayımlandı:

    • 6.02.2024, Ref. No: 00008018805
    • 6.02.2024, Ref. No: 00008019333
    • 6.02.2024, Ref. No: 00008019488
    • 6.02.2024, Ref. No: 00008019898
    • 6.02.2024, Ref. No: 00008020216
    • 6.02.2024, Ref. No: 00008020245
    • 6.02.2024, Ref. No: 00008020614
    • 6.02.2024, Ref. No: 00008020797

  • Bursa'da Büro Memuru (Genel) pozisyonu için ilan, 6.02.2024 tarihinde yayımlandı, Ref. No: 00008019800

Özel Güvenlik Görevlisi- Çeşitli İller

  • İzmir için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

    • İlan Tarihi: 6.02.2024
    • Ref. No: 00007972780

  • Muğla için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

    • İlan Tarihi: 6.02.2024
    • Ref. No: 00008018584

  • İstanbul için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (İlk İlan)

    • İlan Tarihi: 6.02.2024
    • Ref. No: 00008018656

  • Aksaray için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

    • İlan Tarihi: 6.02.2024
    • Ref. No: 00008018885

  • İstanbul için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (İkinci İlan)

    • İlan Tarihi: 6.02.2024
    • Ref. No: 00008018996

  • İstanbul için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (Üçüncü İlan)

    • İlan Tarihi: 6.02.2024
    • Ref. No: 00008019291

  • İstanbul için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (Dördüncü İlan)

    • İlan Tarihi: 6.02.2024
    • Ref. No: 00008020199

  • Temizlik Görevlisi - Çeşitli İller

    • Başvuru Tarihleri: 7.02.2024 ile 8.02.2024 arası
    • İller: İSTANBUL, BURSA, ANKARA, SAKARYA, ESKİŞEHİR, KOCAELİ, KÜTAHYA, ANTALYA
    • Referans Numaraları: 00007922492, 00007974356, 00007975438, 00007979837, 00008023383, 00008024553, 00008024585, 00008024150, 00008024244, 00008024327, 00008024612, 00008025760, 00008029835, 00008030853, 00008031756

Bu ilanlar, iş arayan vatandaşlar için umut verici bir fırsat sunuyor. İşkur'un sunduğu olanakları takip etmek ve başvuruları düzenli olarak kontrol etmek, iş arama sürecinde önemli bir adım olabilir. Başvuruda bulunmadan önce, ilanın tüm detaylarını dikkatlice incelemek önemlidir.

Temizlik Görevlisi Alımı İlanları İçin Tıklayınız

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Alımı İlanları İçin Tıklayınız

Büro Memuru (Genel) Alımı İlanları İçin Tıklayınız

İŞKUR İş İlanlarına Başvuru Süreci

İŞKUR iş ilanlarına başvuru yapmak için belirli adımları takip etmek gerekmektedir. İş arayan vatandaşların İŞKUR tarafından sunulan iş imkanlarından faydalanabilmeleri için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

1. İŞKUR'a Kayıt Olmak

  • İŞKUR Web Sitesi Üzerinden: İŞKUR'un resmi web sitesine (www.iskur.gov.tr) giderek "İş Arayan" bölümünden kayıt olabilirsiniz.
  • E-Devlet Üzerinden: Eğer bir e-Devlet şifreniz varsa, İŞKUR'un e-Devlet üzerinden sunulan hizmetlerini kullanabilirsiniz.

2. İş İlanlarını İncelemek

  • İlanları Araştırmak: İŞKUR'un web sitesinde yer alan iş ilanlarını inceleyerek, size uygun olanları belirleyin. İlanlarda iş tanımı, aranan nitelikler, maaş, çalışma yeri gibi detaylar bulunur.

3. Başvuru Yapmak

  • Online Başvuru: İŞKUR web sitesi üzerinden ilgilendiğiniz ilanlara online olarak başvurabilirsiniz. Bunun için ilana tıklayarak gerekli bilgileri doldurmanız ve başvuru formunu göndermeniz gerekir.
  • İŞKUR Ofislerine Gitmek: İş ilanlarına bizzat İŞKUR ofislerine giderek de başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun için en yakın İŞKUR ofisine giderek ilgili personelle görüşebilirsiniz.

4. İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlarından Yardım Almak

  • Danışmanlık Hizmetleri: İŞKUR, iş ve meslek danışmanları aracılığıyla iş arayanlara kariyer planlaması ve iş arama süreçlerinde yardımcı olur. Bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

5. İş Görüşmelerine Hazırlanmak

  • Görüşmelere Davet: Başvurduğunuz iş ilanlarından olumlu dönüş aldığınızda, iş görüşmesine davet edilebilirsiniz. İş görüşmesine gitmeden önce, ilgili şirket ve pozisyon hakkında bilgi toplayarak hazırlık yapın.

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