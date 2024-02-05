6-15 Şubat İŞKUR personel alımı başvuru şartları belli oldu! En az 22.720 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayışında olan bireylere önemli bir imkan sağlamaya devam ediyor. Son yayımlanan ilanlarla, hem özel hem de kamu sektörlerinde çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Bu alımlar, çok sayıda meslek dalından ve uzmanlık alanından adaylara kapsamlı bir istihdam şansı sunmakta. İş arayanlar için yeni bir kariyer yolunu açan bu duyurular, pek çok insanın yaşamında kritik bir değişim noktası oluşturacak. 6-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek İŞKUR personel alımına dair başvuru koşulları ve diğer ayrıntılar ise, adayların geleceğini şekillendirmede önemli bir yol gösterici olacak.
Öne Çıkan İşkur İlanları ve Referans Numaraları
Büro Memuru - Çeşitli İller
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İzmir'de Büro Memuru (Genel) pozisyonu için ilan, 6.02.2024 tarihinde yayımlandı, Ref. No: 00008018792.
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İstanbul'da Büro Memuru (Genel) pozisyonu için birçok ilan yayımlandı:
- 6.02.2024, Ref. No: 00008018805
- 6.02.2024, Ref. No: 00008019333
- 6.02.2024, Ref. No: 00008019488
- 6.02.2024, Ref. No: 00008019898
- 6.02.2024, Ref. No: 00008020216
- 6.02.2024, Ref. No: 00008020245
- 6.02.2024, Ref. No: 00008020614
- 6.02.2024, Ref. No: 00008020797
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Bursa'da Büro Memuru (Genel) pozisyonu için ilan, 6.02.2024 tarihinde yayımlandı, Ref. No: 00008019800
Özel Güvenlik Görevlisi- Çeşitli İller
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İzmir için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
- İlan Tarihi: 6.02.2024
- Ref. No: 00007972780
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Muğla için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
- İlan Tarihi: 6.02.2024
- Ref. No: 00008018584
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İstanbul için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (İlk İlan)
- İlan Tarihi: 6.02.2024
- Ref. No: 00008018656
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Aksaray için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
- İlan Tarihi: 6.02.2024
- Ref. No: 00008018885
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İstanbul için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (İkinci İlan)
- İlan Tarihi: 6.02.2024
- Ref. No: 00008018996
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İstanbul için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (Üçüncü İlan)
- İlan Tarihi: 6.02.2024
- Ref. No: 00008019291
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İstanbul için Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (Dördüncü İlan)
- İlan Tarihi: 6.02.2024
- Ref. No: 00008020199