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Tarım ve Orman Bakanlığı 5.500 personel alımı başvuru tercih ekranı! 2024 ÖSYM KPSS-4 başvuru tarihleri, tercih kılavuzu...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı için KPSS-2024/4 tercih kılavuzunu açıkladı. Adaylar, tercihlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile gerçekleştirebilecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 5.500 personel alımı tercih ekranı ile başvuru nası yapılır? İşte 2024 KPSS-4 başvuru tarihi, tercih kılavuzu!

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 11:23 Güncelleme 31 Ocak 2024, 11:48
Tarım ve Orman Bakanlığı 5.500 personel alımı başvuru tercih ekranı! 2024 ÖSYM KPSS-4 başvuru tarihleri, tercih kılavuzu...

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni personel alımı için başvuru sürecinin detaylarını duyurdu. KPSS-2024/4 tercih kılavuzuyla birlikte adayların merak ettiği sorular tek tek netleşti. ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri kullanılarak başvurular gerçekleştirilecek.

BAKAN AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailesi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları tarım, orman ve su alanlarındaki gücümüze güç katacak. Ülkemizin dört bir yanında Bakanlığımızın faaliyetleri artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

TERCİHLER NE ZAMAN?

Tercih tarihleri 31 Ocak ile 7 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak. Adaylar, bu süreç içinde tercihlerini yaparak başvurularını tamamlayabilecek.

Bu alımlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilecek. İstihdam süreci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS-2024/4 kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacak adaylar, belirlenen tarihler arasında tercih işlemlerini tamamlayacaklar.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

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