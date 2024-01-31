Tarım ve Orman Bakanlığı 5.500 personel alımı başvuru tercih ekranı! 2024 ÖSYM KPSS-4 başvuru tarihleri, tercih kılavuzu...

KPSS-2024/4 kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacak adaylar, belirlenen tarihler arasında tercih işlemlerini tamamlayacaklar.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"