Tarım ve Orman Bakanlığı 5.500 personel alımı başvuru tercih ekranı! 2024 ÖSYM KPSS-4 başvuru tarihleri, tercih kılavuzu...

Tarım ve Orman Bakanlığı , yeni personel alımı için başvuru sürecinin detaylarını duyurdu. KPSS-2024/4 tercih kılavuzuyla birlikte adayların merak ettiği sorular tek tek netleşti. ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri kullanılarak başvurular gerçekleştirilecek.

BAKAN AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailesi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları tarım, orman ve su alanlarındaki gücümüze güç katacak. Ülkemizin dört bir yanında Bakanlığımızın faaliyetleri artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.