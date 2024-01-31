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Sağlık Bakanlığı 35 bin işçi alımı branş dağılımı nasıl 2024? Sağlık çalışanı alımı kadro ve kontenjanları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı personel alımı ile ilgili başvuru detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Erdoğan, "15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personelini daha kamuya alıyoruz" şeklindeki müjdeli haberi paylaştı.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 10:04 Güncelleme 31 Ocak 2024, 10:04
Sağlık Bakanlığı 35 bin işçi alımı branş dağılımı nasıl 2024? Sağlık çalışanı alımı kadro ve kontenjanları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılında gerçekleştireceği 35 personel alımı başvurularıyla ilgili detaylar, adayların merak konusu oldu. ÖSYM üzerinden yapılan araştırmalar, başvuru kılavuzunun içeriği hakkında bilgi sahibi olmak isteyen adayların sayısının artmasına neden oldu. Sağlık Bakanlığı'nın 35 bin personel alımı için beklenen açıklama sonrasında, sağlık mezunu binlerce adayın başvuru şartları ve süreçleriyle ilgili bilgi sahibi olma isteği büyük.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için ÖSYM'ye kılavuz detaylarını göndermesiyle birlikte alım süreci başlayacak. Adaylar, KPSS puanına göre tercihte bulunarak sağlık kurumlarına yerleşmeyi bekleyecekler. Kılavuzun Şubat ayının ilk haftası itibariyle ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:

"…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: "…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."


15 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
15 bin sağlık personeli alımının, diğer sağlık birimlerine yapılması bekleniyor. Bu alımla ilgili detayların ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

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