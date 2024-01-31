Türk Hava Yolları (THY), 2024 yılında büyük bir istihdam atağına hazırlanıyor. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, şirketin yeni dönem hedefleri doğrultusunda çalışan sayısını yüzde 10 artırmayı planladıklarını açıkladı. Bu kapsamda, 2024 yılı içerisinde 8 bin kişilik geniş bir kadro oluşturulacak ve bu alımların 600'ü pilot pozisyonlarına yönlendirilecek.
THY 8 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Türk Hava Yolları'nda (THY) kadro heyecanı yaşanıyor.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, istihdam müjdesi verdi.
Yeni döneme ilişkin çalışan sayısını yüzde 10 artırmayı planladıklarını söyleyen Bolat, bu yıl 8 bin personel alınacağını ve 600'ünün de pilot olacağını açıkladı.
Bolat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"11 hedef ülkede yaptığımız tanıtım faaliyetleri ile ülkemize gelen nitelikli turist sayısını artırıyoruz. 11 ülkede 10 milyon turist ve 30 milyar dolar gelir hedefliyoruz."
Türkiye'ye gelen turist sayısının 2018'den bu yana 1,7 milyon kişiden 2,7 milyon kişiye çıktığına dikkat çeken Bolat, geçen yıl kaydedilen yüzde 39'luk artış oranını yükseltme hedefiyle tanıtımlara ağırlık vereceklerini kaydetti.
"92,5 MİLYON YOLCU TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"
Önümüzdeki on yıla ilişkin hedeflerini anlatan Ahmet Bolat, dünyanın en geniş 9'uncu filosuna sahip olan THY'nin hedefinin beşinci sıraya yükselmek olduğunu belirtti.
Bolat, "Bu yıl 92,5 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. 2033'teki yolcu hedefimiz ise 171 milyon kişi. Bugün 245 olan uçuş noktasını 400'e çıkaracağız." dedi.
810 UÇAK HEDEFİ
Bolat, 440 uçaklık filoyu 2033'e kadar 810 uçağa çıkarmak hedefiyle siparişlerini verdikleri uçakları her yıl düzenli olarak teslim alacaklarını anlattı.
Siparişin önemini somut bir örnekle anlatan Bolat, "Geçen yılın rakamıyla bir adet A350'nin fiyatı 416 milyon dolar. Bu rakamla, inşaat maliyeti 100 milyon dolar olan Beşiktaş stadından 4 tane yapılır. Bu uçağın maliyetini çıkarmak için 12 yıl boyunca her yıl 500 bin yolcu bulmanız lazım." dedi.