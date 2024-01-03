En az 17.002 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! İŞKUR Ocak 2024 güncel iş ilanları

İŞKUR 'un 2024 yılının ilk haftalarında yayımladığı iş ilanları, KPSS şartsız ve sınavsız başvuru imkanları sunarak, özellikle beden işçisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için geniş bir istihdam fırsatı sağlıyor. Adaylar, İŞKUR üzerinden bu ilanlara başvurarak, çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edilme şansını yakalayabilirler. Bu süreçte, ilanlara özgü genel ve özel şartların dikkatlice incelenmesi önem taşımaktadır.

İŞKUR, özel sektör ve kamu kurumları bünyesine gerçekleştireceği personel alımlarında yüzlerce temizlik görevlisi ve beden işçisi pozisyonu için ilanlar yayımladı. Bu alımlara başvuracak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık sorunlarının bulunmaması gibi genel şartlar aranıyor.

Genel Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adaylar için belirlenen genel şartlar şu şekildedir: