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En az 17.002 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! İŞKUR Ocak 2024 güncel iş ilanları

2024 yılının başlarında, İŞKUR, KPSS şartı olmadan ve sınavsız olarak çeşitli iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Bu süreçte, özellikle beden işçisi ve temizlik görevlisi pozisyonlarına olan talep dikkat çekiyor. İŞKUR, KPSS gibi sınav şartları olmaksızın, çeşitli iş alanları için ilanlar yayımlıyor. Bu ilanlara başvuru yapmak için herhangi bir sınavdan geçmek gerekmiyor. İşte İŞKUR Ocak 2024 güncel iş ilanları...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 13:43 Güncelleme 03 Ocak 2024, 13:43
En az 17.002 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! İŞKUR Ocak 2024 güncel iş ilanları

İŞKUR'un 2024 yılının ilk haftalarında yayımladığı iş ilanları, KPSS şartsız ve sınavsız başvuru imkanları sunarak, özellikle beden işçisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için geniş bir istihdam fırsatı sağlıyor. Adaylar, İŞKUR üzerinden bu ilanlara başvurarak, çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edilme şansını yakalayabilirler. Bu süreçte, ilanlara özgü genel ve özel şartların dikkatlice incelenmesi önem taşımaktadır.

İŞKUR, özel sektör ve kamu kurumları bünyesine gerçekleştireceği personel alımlarında yüzlerce temizlik görevlisi ve beden işçisi pozisyonu için ilanlar yayımladı. Bu alımlara başvuracak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık sorunlarının bulunmaması gibi genel şartlar aranıyor.

Genel Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adaylar için belirlenen genel şartlar şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az ilköğretim mezunu olmak,
  • Sağlık problemlerinin olmaması,
  • Takım çalışmasına yatkınlık,
  • Kişisel temizliğe önem vermek.

İŞKUR Alım ve Başvuru Şartları

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda, pozisyona göre farklı özel şartlar da bulunabilmektedir. Örneğin güvenlik görevlisi alımlarında:

  • En az lise veya ilgili ilanlara göre ilkokul mezunu olmak,
  • İlgili kurumun bulunduğu ilde ikamet etmek,
  • Gerekli belge ve sertifikalara sahip olmak,
  • Gece ya da gündüz vardiyalı çalışabilecek durumda olmak,
  • Belirtilen yaş aralığında olmak,
  • Bazı ilanlara göre sektörde deneyim sahibi olmak gibi özel şartlar yer almaktadır.

Farklı Kurumlara Başvuru Şartları

Farklı kurumlar için yapılan personel alımlarında, adayların bu meslek gruplarına ilişkin çeşitli başvuru şartlarına uymaları gerekmektedir. Her ilanın özel şartları, ilan metninde detaylıca belirtilmektedir.

Beden işçisi ilanları

Konya Beden İşçisi İlanları

  • Beden İşçisi (Genel) - Konya: Ref. No: 00007841903
  • Beden İşçisi (Genel) - Konya: Ref. No: 00007843252

İstanbul Beden İşçisi İlanları

  • Beden İşçisi (Genel) - İstanbul: Ref. No: 00007842360
  • Beden İşçisi (Genel) - İstanbul: Ref. No: 00007844193
  • Beden İşçisi (Genel) - İstanbul: Ref. No: 00007845001
  • Beden İşçisi (Genel) - İstanbul: Ref. No: 00007936863
  • Beden İşçisi (Genel) - İstanbul: Ref. No: 00007960562
  • Beden İşçisi (Genel) - İstanbul: Ref. No: 00007960578

Kocaeli ve Ankara Beden İşçisi İlanları

  • Beden İşçisi (Genel) - Kocaeli: Ref. No: 00007846126
  • Beden İşçisi (Genel) - Kocaeli: Ref. No: 00007848308
  • Beden İşçisi (Genel) - Ankara: Ref. No: 00007847564

Bursa ve Diyarbakır Beden İşçisi İlanları

  • Beden İşçisi (Genel) - Bursa: Ref. No: 00007914560
  • Beden İşçisi (Genel) - Bursa: Ref. No: 00007923838
  • Beden İşçisi (Genel) - Diyarbakır: Ref. No: 00007960503

Tekirdağ Beden İşçisi İlanı

  • Beden İşçisi (Genel) - Tekirdağ: Ref. No: 00007960571

Hastane Temizlik Görevlisi İlanları

Konya'daki Temizlik Görevlisi İlanları

  • Temizlik Görevlisi (Hastane) - Konya: Ref. No: 00007990151 (16.03.2024)
  • Temizlik Görevlisi (Hastane) - Konya: Ref. No: 00007977849 (10.03.2024)

İstanbul ve Kocaeli'deki Temizlik Görevlisi İlanları

  • Temizlik Görevlisi (Hastane) - İstanbul: Ref. No: 00007963759 (23.01.2024)
  • Temizlik Görevlisi (Hastane) - Kocaeli: Ref. No: 00007986009 (23.01.2024)

Antalya ve Bursa'daki Temizlik Görevlisi İlanları

  • Temizlik Görevlisi (Hastane) - Antalya: Ref. No: 00007992935 (18.01.2024)
  • Temizlik Görevlisi (Hastane) - Bursa: Ref. No: 00007983398 (13.01.2024)

Adana'daki Temizlik Görevlisi İlanı

  • Temizlik Görevlisi (Hastane) - Adana: Ref. No: 00007973995 (9.01.2024)

Beden İşçisi Ve Temizlik Görevlisi Alımı İlanları İçin Tıklayınız

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