PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman 2023? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi alımı için başvuruları tamamladı. Adaylar, 4-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden başvurularını gerçekleştirdi. Şimdi gözler kura çekimine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 06:16 Güncelleme 15 Aralık 2023, 06:16
Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman 2023? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı. Sınava alınacak asıl ve yedek listeler kura ile belirlenecek.

Yapılan açıklamaya göre kura çekimi 22 Aralık Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

İSİM LİSTELERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınava alınacak adayların listesi; İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas
alınmak suretiyle de münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecek.

Kura ile belirlenen sınava alınacak asıl ve yedek aday listeleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.

BAŞARI PUANI KAÇ?

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek, en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü: Gazze için bir an önce ateşkes!
Ümit Özdağ’dan katil İsrail’i destekleyen markalardan Starbucks’ta İsrail güzellemesi! Boykot edenlere hakaret etti: Asıl kahve döken salaklardır
Vakıf Katılım
SON DAKİKA