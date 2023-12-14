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10 BİN POLİS ALIMI SON DAKİKA! 2023-2024 EGM POMEM 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 10 bin 102 polis ve memur alımı yapacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı alımı yapılacak. Peki 2023-2024 EGM POMEM 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 09:09 Güncelleme 14 Aralık 2023, 09:10
10 BİN POLİS ALIMI SON DAKİKA! 2023-2024 EGM POMEM 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...

EGM polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler? soruları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 10 bin 102 polis ve memur alımı yapacağını duyurmasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile birlikte detaylar netleşmeye başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar...

EGM 10 BİN POLİS VE MEMUR ALIMI NE ZAMAN?

Yapılan duyuruya göre, Merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için ise 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda 10.000 polis alımıyla ilgili bir duyuru yapacağız." ifadesini kullandı. Ancak polis alımı başvuru tarihi ve şartları henüz açıklanmadı.

Konuyla ilgili gelişmeler olduğunda haberimizde yer verilecektir.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Karara göre, merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

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