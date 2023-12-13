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İŞKUR'dan Türkiye genelinde alım başlatıldı! Binlerce güvenlik görevlisi alımı yapılacak! İşte başvuru şartları ve ilanlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), binlerce kişinin yeni iş sahibi olabilmesi için çalışmalara başladı. Bu kapsamda, en az ilkokul mezunu olan kişilere yönelik çeşitli iş ilanları yayınlanmaktadır. İş ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar, aranan şartlar ve başvuru sürecini öğrenmek istemektedirler. Adaylar, İŞKUR'un online sistemi üzerinden ya da fiziksel şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilmektedirler. Özellikle güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için belirli şartlar aranmaktadır.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 15:15 Güncelleme 13 Aralık 2023, 15:27
İŞKUR’dan Türkiye genelinde alım başlatıldı! Binlerce güvenlik görevlisi alımı yapılacak! İşte başvuru şartları ve ilanlar

İŞKUR, çeşitli alanlarda ve farklı şehirlerde çok sayıda iş ilanı yayınlamaktadır. Örneğin, İstanbul'da güvenlik görevlisi pozisyonları için çok sayıda açık pozisyon bulunmaktadır. Bu ilanlar için başvuru süreleri ve şartları İŞKUR'un resmi web sitesinde veya mobil uygulamasında belirtilmektedir.

İŞKUR Başvuru Şartları ve Süreci

İŞKUR tarafından sunulan iş ilanlarında adaylardan beklenen genel şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • İlan edilen yaş aralığında bulunmak.
  • Pozisyon için gerekli eğitim seviyesine sahip olmak.
  • Mesleki yeterlilik ve deneyim gereksinimlerini karşılamak.
  • Sağlık koşullarını yerine getirmek (örneğin, sağlık raporu).
  • Sabıka kaydının bulunmaması.
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak.
  • Gerekli durumlarda, ilgili sertifikaları veya belgeleri sunmak.

İŞKUR üzerinden iş ilanlarına bakmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İŞKUR'un Resmi Web Sitesine Gitme: İŞKUR'un resmi web sitesi olan "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" adresine gidin.

Arama Kriterlerini Belirleme: Açılan sayfada, iş arama ile ilgili çeşitli kriterler bulunmaktadır. Bu kriterler arasında iş unvanı, çalışma şekli, eğitim durumu, engellilik durumu, meslek grubu gibi seçenekler yer almaktadır.

Kriterleri Doldurun ve Arama Yapın: İlgi alanınıza ve aradığınız iş özelliklerine göre bu kriterleri doldurun. Ardından "Ara" butonuna tıklayarak ilanlara göz atabilirsiniz.

İlanları İnceleme: Arama sonuçları sayfasında, size uygun olan ilanları inceleyebilirsiniz. Her ilan, iş pozisyonu, şirket bilgisi, çalışma yeri ve başvuru ile ilgili diğer detaylar hakkında bilgiler içerir.

Başvuru Yapma: İlgilendiğiniz bir iş ilanı bulduğunuzda, ilan üzerinde genellikle nasıl başvuru yapılacağı ile ilgili talimatlar bulunur. Bazı ilanlarda online başvuru yapabileceğiniz linkler, bazılarında ise işverenin iletişim bilgileri ve başvuru için gerekli adımlar yer alır.

İŞKUR Üyeliği: Eğer İŞKUR'a üye değilseniz, iş ilanlarına başvurabilmek için öncelikle İŞKUR'a üye olmanız gerekebilir. Üyelik işlemleri, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir.

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