İŞKUR BEKÇİ ALIMI 2023 | Aralık ayı KPSS’siz, ilkokul mezunu 20-40 yaş arası bekçi alımı başvuruları başladı!

İŞKUR Aralık ayında Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR ile işe girenler en az asgari ücret kadar maaş alıyor. İŞKUR ilanlarına başvuru yapabilmek için kuruma kayıtlı işsiz olmak gerekiyor. Yayımlanan yeni bekçi alımı ilanına göre 2 ilde başvurular başladı. İşte Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ilanları...

Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.