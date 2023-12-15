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İŞKUR BEKÇİ ALIMI 2023 | Aralık ayı KPSS'siz, ilkokul mezunu 20-40 yaş arası bekçi alımı başvuruları başladı!

Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak çalışmak isteyenlere güzel haber geldi. İş arayanlar, İŞKUR ilanlarını yakından takip edenler buraya! Aralık ayında yeni İŞKUR bekçi alımları başladı. 40 yaşını dondurmamak kaydıyla en az ilkokul mezunu, KPSS'siz alım yapılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 15:25 Güncelleme 15 Aralık 2023, 15:27
İŞKUR BEKÇİ ALIMI 2023 | Aralık ayı KPSS’siz, ilkokul mezunu 20-40 yaş arası bekçi alımı başvuruları başladı!

İŞKUR Aralık ayında Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR ile işe girenler en az asgari ücret kadar maaş alıyor. İŞKUR ilanlarına başvuru yapabilmek için kuruma kayıtlı işsiz olmak gerekiyor. Yayımlanan yeni bekçi alımı ilanına göre 2 ilde başvurular başladı. İşte Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ilanları...

İŞKUR BAŞVURU

İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.

İŞKUR internet şubesine giriş yaparak kayıt olmak için Tıklayınız

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur.

Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.

ARALIK AYI BEKÇİ ALIMLARI 2023

İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için 2 ilan yayımladı. İlanlara göre alımlar Antalya ve Mersin ileri içinde yapılacak. Mersin bekçi alımlarında başvurular 18 Aralık'ta sona erecek. Antalya için başvurular ise 17 Aralık'ta bitecek.

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