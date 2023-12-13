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Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2023 Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı yazılı sınavı ne zaman?

2023-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı), 2023-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı-Avukat) ile 2023-İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’na (2023-İdari Yargı) katılacak adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi nasıl alınır? Adalet Bakanlığı sınavı ne zaman, saat kaçta?

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 16:49 Güncelleme 13 Aralık 2023, 16:51
Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2023 Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı yazılı sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından 2023-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat): sınava giriş belgeleri yayımlandı. Sınav günü yaklaşırken ''Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2023 Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı yazılı sınavı ne zaman?'' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 2023-Adalet Bakanlığı Sınavları hakkında yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

''2023-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı), 2023-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı-Avukat) ile 2023-İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'na (2023-İdari Yargı) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.''

DİKKAT!

23-24 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;

- Adaylar, 23 Aralık 2023 tarihinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00'dan sonra; Adli Yargı Testi'nin uygulanacağı 2. Oturum için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

- Adaylar, 24 Aralık 2023 tarihinde Adli Yargı-Avukat Testi'nin uygulanacağı 3. Oturum için saat 10.00'dan sonra; İdari Yargı Testi'nin uygulanacağı 4. Oturum için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?

2023 Adalet Bakanlığı sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde uygulanacak.

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