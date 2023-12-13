Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2023 Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı yazılı sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından 2023- Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat): sınava giriş belgeleri yayımlandı. Sınav günü yaklaşırken ''Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2023 Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı yazılı sınav ı ne zaman?'' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 2023-Adalet Bakanlığı Sınavları hakkında yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

''2023-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı), 2023-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı-Avukat) ile 2023-İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'na (2023-İdari Yargı) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.