İŞKUR’dan 2 bin 323 şoför alımı yapılacak! 13-31 Aralık’ta başladı! B1, B, C1, D, DE, F ehliyeti olanlar başvursun! Okullara, fabrikalara...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 81 il genelinde faaliyet gösteren özel işyerlerinin, şoför pozisyonları için personel ihtiyacını karşılamak amacıyla ilanları yayınladı.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 81 il genelinde faaliyet gösteren özel işyerlerinin, şoför pozisyonları için personel ihtiyacını karşılamak amacıyla ilanları yayınladı.
İŞKUR ŞOFÖR ALIMI AÇIK İŞ SAYISI
Toplamda 2 bin 323 şoför ilanı paylaşıldı. Alım yapılacak kadrolar şu şekilde;
Kamyon Şoförü 399
Kamyonet Şoförü 136
Makam Şoförü 27
Minibüs Şoförü 32
Otobüs Kaptanı (Şoförü) 15
Servis Şoförü (Okul) 131
Şoför (Yolcu Taşıma) 367
Şoför-Yük Taşıma 1169
Traktör Şoförü 17
Vidanjör Şoförü 1
Zırhlı Araç Şoförü 29
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İş arayanlara önemli bir istihdam fırsatı sunan bu alımda adaylardan istenen genel başvuru şartları şu şekildedir:
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak:
Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.
İŞKUR'a Kayıtlı Olmak:
Adayların İŞKUR'a kayıtlı olmaları ve kayıt yaptırmış olmaları istenmektedir.
18 Yaşını Geçmiş Olmak:
Başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
Sürücü Belgesine Sahip Olmak:
İlgili kadronun gerektirdiği sürücü belgesine sahip olmak, başvuruda bulunan adaylar için zorunlu bir şarttır.
Sağlık ve Bedensel Durum:
Başvuru yapacak adaylarda, başvuru yapacakları görevi yerine getirmelerine engel herhangi bir sağlık veya bedensel sorun olmamalıdır.
Askerlik Durumu:
Erkek adayların askerlik çağına gelmemiş olmaları veya askerlik yaşına gelmişlerse askerlik hizmetini tamamlamış ya da tecil ettirmiş olmaları gerekmektedir.
Başvuru Süreci: İlgili adaylar başvurularını İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden e-Şube kısmından online olarak gerçekleştirebilirler. Başvuruların belirtilen tarihler içinde tamamlanması önemlidir.
KİMLER ŞOFÖR OLABİLİR?
Şoförlük mesleği, geniş bir yelpazede faaliyet gösteren ve farklı alanlarda istihdam edilen bir meslek dalıdır. Bu mesleği icra etmek isteyenlerin belirli şartları yerine getirmeleri ve belgeleri edinmeleri gerekmektedir. İşte şoförlük mesleğine adım atmak için gerekli belgeler ve yol haritası.
Şoförlük İçin Gerekli Belgeler: a. Aracın sınıfına uygun şoför ehliyeti: Şoförlük yapmak için ilk adım, araç sınıfına uygun bir şoför ehliyetine sahip olmaktır. Ehliyet sınıfları, farklı araç türlerini kullanma yetkisini belirtir.
b. Mesleki yeterlilik belgesi: Mesleki yeterlilik belgesi, şoförlerin belirli bir eğitimi tamamladıklarını ve mesleklerini icra etmeye uygun olduklarını gösterir. SRC (Sürücü Belgesi) sertifikaları, mesleki yeterliliği belirli alanlarda kanıtlayan belgelerdir. SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 ve SRC5 gibi belgeler, farklı taşıma alanlarına yönelik uzmanlık sağlar.
c. Turing'den uluslararası şoför ehliyeti: Yurt dışında çalışmayı planlayan şoförler için önemli olan bir belgedir. Turing tarafından verilen uluslararası şoför ehliyeti, sürücünün yurtdışında da geçerli olmasını sağlar.