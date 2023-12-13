İŞKUR’dan 2 bin 323 şoför alımı yapılacak! 13-31 Aralık’ta başladı! B1, B, C1, D, DE, F ehliyeti olanlar başvursun! Okullara, fabrikalara...

Erkek adayların askerlik çağına gelmemiş olmaları veya askerlik yaşına gelmişlerse askerlik hizmetini tamamlamış ya da tecil ettirmiş olmaları gerekmektedir.

Başvuru yapacak adaylarda, başvuru yapacakları görevi yerine getirmelerine engel herhangi bir sağlık veya bedensel sorun olmamalıdır.

İlgili kadronun gerektirdiği sürücü belgesine sahip olmak, başvuruda bulunan adaylar için zorunlu bir şarttır.

KİMLER ŞOFÖR OLABİLİR?

Şoförlük mesleği, geniş bir yelpazede faaliyet gösteren ve farklı alanlarda istihdam edilen bir meslek dalıdır. Bu mesleği icra etmek isteyenlerin belirli şartları yerine getirmeleri ve belgeleri edinmeleri gerekmektedir. İşte şoförlük mesleğine adım atmak için gerekli belgeler ve yol haritası.

Şoförlük İçin Gerekli Belgeler: a. Aracın sınıfına uygun şoför ehliyeti: Şoförlük yapmak için ilk adım, araç sınıfına uygun bir şoför ehliyetine sahip olmaktır. Ehliyet sınıfları, farklı araç türlerini kullanma yetkisini belirtir.