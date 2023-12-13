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İŞKUR'dan 2 bin 323 şoför alımı yapılacak! 13-31 Aralık'ta başladı! B1, B, C1, D, DE, F ehliyeti olanlar başvursun! Okullara, fabrikalara...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yeni bir duyuru ile birlikte 2.323 kişilik geniş bir personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, en fazla personel alımı yapılan kadrolar arasında şoför pozisyonları öne çıkarken, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunulduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 14:28 Güncelleme 13 Aralık 2023, 14:28
İŞKUR’dan 2 bin 323 şoför alımı yapılacak! 13-31 Aralık’ta başladı! B1, B, C1, D, DE, F ehliyeti olanlar başvursun! Okullara, fabrikalara...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 81 il genelinde faaliyet gösteren özel işyerlerinin, şoför pozisyonları için personel ihtiyacını karşılamak amacıyla ilanları yayınladı.

İŞKUR ŞOFÖR ALIMI AÇIK İŞ SAYISI

Toplamda 2 bin 323 şoför ilanı paylaşıldı. Alım yapılacak kadrolar şu şekilde;

Kamyon Şoförü 399

Kamyonet Şoförü 136

Makam Şoförü 27

Minibüs Şoförü 32

Otobüs Kaptanı (Şoförü) 15

Servis Şoförü (Okul) 131

Şoför (Yolcu Taşıma) 367

Şoför-Yük Taşıma 1169

Traktör Şoförü 17

Vidanjör Şoförü 1

Zırhlı Araç Şoförü 29

İLANLARA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İş arayanlara önemli bir istihdam fırsatı sunan bu alımda adaylardan istenen genel başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak:

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

İŞKUR'a Kayıtlı Olmak:

Adayların İŞKUR'a kayıtlı olmaları ve kayıt yaptırmış olmaları istenmektedir.

18 Yaşını Geçmiş Olmak:

Başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Sürücü Belgesine Sahip Olmak:

İlgili kadronun gerektirdiği sürücü belgesine sahip olmak, başvuruda bulunan adaylar için zorunlu bir şarttır.

Sağlık ve Bedensel Durum:

Başvuru yapacak adaylarda, başvuru yapacakları görevi yerine getirmelerine engel herhangi bir sağlık veya bedensel sorun olmamalıdır.

Askerlik Durumu:

Erkek adayların askerlik çağına gelmemiş olmaları veya askerlik yaşına gelmişlerse askerlik hizmetini tamamlamış ya da tecil ettirmiş olmaları gerekmektedir.

Başvuru Süreci: İlgili adaylar başvurularını İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden e-Şube kısmından online olarak gerçekleştirebilirler. Başvuruların belirtilen tarihler içinde tamamlanması önemlidir.

KİMLER ŞOFÖR OLABİLİR?

Şoförlük mesleği, geniş bir yelpazede faaliyet gösteren ve farklı alanlarda istihdam edilen bir meslek dalıdır. Bu mesleği icra etmek isteyenlerin belirli şartları yerine getirmeleri ve belgeleri edinmeleri gerekmektedir. İşte şoförlük mesleğine adım atmak için gerekli belgeler ve yol haritası.

Şoförlük İçin Gerekli Belgeler: a. Aracın sınıfına uygun şoför ehliyeti: Şoförlük yapmak için ilk adım, araç sınıfına uygun bir şoför ehliyetine sahip olmaktır. Ehliyet sınıfları, farklı araç türlerini kullanma yetkisini belirtir.

b. Mesleki yeterlilik belgesi: Mesleki yeterlilik belgesi, şoförlerin belirli bir eğitimi tamamladıklarını ve mesleklerini icra etmeye uygun olduklarını gösterir. SRC (Sürücü Belgesi) sertifikaları, mesleki yeterliliği belirli alanlarda kanıtlayan belgelerdir. SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 ve SRC5 gibi belgeler, farklı taşıma alanlarına yönelik uzmanlık sağlar.

c. Turing'den uluslararası şoför ehliyeti: Yurt dışında çalışmayı planlayan şoförler için önemli olan bir belgedir. Turing tarafından verilen uluslararası şoför ehliyeti, sürücünün yurtdışında da geçerli olmasını sağlar.

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