Hastane sektöründe temizlik personeli pozisyonları için başvuruların alınmaya başlandığı açıklandı. Bu alım süreci, adaylardan mülakat yapılmasını gerektirmeyen bir işe alım yöntemiyle yürütülecek. Adayların, bu süreçte belirlenen başvuru şartlarına dikkat etmeleri ve başvurularını bu kriterlere uygun şekilde hazırlamaları büyük önem taşıyor. İşte 19-31 Aralık hastanelere mülakatsız temizlik görevlisi alımı ilanları ve başvuru şartları...