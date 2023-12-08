PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

8-31 Aralık İŞKUR KPSS şartsız belediye personel alımı ilanları geldi: Zabıta, güvenlik görevlisi, sekreter, temizlik personeli alımı başvuru şartları!

Son zamanlarda yayınlanan iş ilanlarında, birçok farklı meslek grubundan personel alımı yapılacağı dikkat çekiyor. Bu ilanlarda aranan pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, sekreter, temizlik görevlisi, büro çalışanı, çağrı merkezi elemanı, şoför, operatör, tekniker, teknisyen, sağlık personeli, yardımcı hizmetler personeli, destek ekibi üyeleri, mühendis ve mimar gibi birçok farklı alan yer alıyor. Bu çeşitlilik, iş arayanlar için geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor ve farklı yeteneklerle donanmış adaylara hitap ediyor. İlanlarda yer alan bu pozisyonlar, iş piyasasının çeşitli ihtiyaçlarını ve meslek dallarındaki talepleri yansıtıyor. İş arayanlar için bu, kendilerine uygun bir alanda kariyer fırsatları bulabilecekleri anlamına geliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 12:10 Güncelleme 08 Aralık 2023, 12:10
8-31 Aralık İŞKUR KPSS şartsız belediye personel alımı ilanları geldi: Zabıta, güvenlik görevlisi, sekreter, temizlik personeli alımı başvuru şartları!

Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyeler, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte İŞKUR üzerinden kamu işçisi alacaklarını açıkladı. Bu haber, iş arayan birçok kişi için kritik bir fırsat anlamına geliyor. Zabıta, güvenlik görevlisi, sekreter, temizlik personeli gibi çeşitli pozisyonlarda yapılacak olan bu işçi alımları, iş piyasasında yeni kapılar açıyor. Belediyeler, geniş bir yelpazede personel ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli pozisyonlarda işçi alımı yapacak. Bu pozisyonlar arasında güvenlikten idari görevlere, temizlik hizmetlerinden zabıta görevlerine kadar geniş bir alan bulunmakta. Bu çeşitlilik, farklı beceri ve deneyimlere sahip adaylar için önemli fırsatlar sunuyor.

İlana Kimler Başvurabilir?

İşçi alımı ilanlarına başvuracak adaylarda aranan genel şartlar şunlardır:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumunun uygun olması,
  • Görevini engelleyecek akıl hastalığı veya bedensel engel bulunmamak.
İŞKUR 127.829 işçi alımı ilanı geldi!
İŞKUR 121.255 işçi alımı yapıyor!
İŞKUR 1881 yeni ilan geçti!

Başvuru Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru sürecinde adayların, ilanlarda belirtilen şartları dikkatlice incelemesi ve uygun pozisyonlar için İŞKUR üzerinden başvuru yapması gerekmektedir. Adayların, başvuracakları pozisyonun gerektirdiği özel şartları ve nitelikleri de göz önünde bulundurmaları önem taşır. İŞKUR, bu alımlarda önemli bir rol oynayarak, iş arayan vatandaşlarla kamu kurumları arasında bir köprü görevi görüyor. İŞKUR'un sağladığı bu hizmet, iş arama sürecini kolaylaştırıyor ve daha şeffaf bir işe alım sürecinin oluşmasına katkıda bulunuyor.

İlanlara Nasıl Başvuru Yapılır?

"Kamu Memur Alım İlanları" sayfasına İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden erişmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. İnternet tarayıcınızı açın.
  2. Adres çubuğuna "www.iskur.gov.tr" yazarak İŞKUR'un ana sayfasına gidin.
  3. Ana sayfanın üst kısmında yer alan menülerde "İş Arayan" ya da "Kurumsal" gibi seçenekleri göreceksiniz.
  4. Bu menü seçeneklerinden birine tıkladığınızda, açılan alt menülerde "Kamu Memur Alım İlanları" veya benzeri bir seçenek bulacaksınız.
  5. Bu seçeneğe tıkladığınızda, kamu kurumları tarafından yayınlanan güncel memur alım ilanlarının listelendiği sayfaya yönlendirileceksiniz.

Bu adımları takip ederek İŞKUR'un sağladığı kamu memur alım ilanlarına ulaşabilir, ilanlardaki detayları inceleyebilir ve başvuru koşulları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Memur alımı için başvurmadan önce, ilanlarda belirtilen nitelikler, başvuru şartları ve gerekli evrakları dikkatlice kontrol etmeniz önem taşır.

Güvenlik Görevlisi, Sekreter, Temizlik Personeli Alımı Başvuru Nasıl Yapılır?

İŞKUR'un elektronik şube üzerinden güvenlik görevlisi, sekreter ve temizlik personeli gibi pozisyonlara yapılacak alımlar için iş ilanlarını aramak ve başvuru yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. İnternet tarayıcınızı açın.
  2. Adres çubuğuna "esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" yazarak İŞKUR'un Açık İş İlanları Arama sayfasına gidin.
  3. Bu sayfada, iş arama kriterlerini girerek ilgilendiğiniz pozisyonları arayabilirsiniz. Örneğin, "Meslek" bölümüne "güvenlik görevlisi", "sekreter" ya da "temizlik personeli" yazabilirsiniz.
  4. İlgili alanlara bu meslek adlarını girip "Ara" butonuna tıklayın.
  5. Arama sonuçlarından uygun ilanları inceleyebilir ve başvuru yapmak istediğiniz ilana tıkladıktan sonra ilan detaylarını görebilirsiniz.
  6. İlan detaylarında başvuru için gerekli şartlar, aranan nitelikler ve başvuru süreci hakkında bilgi alabilirsiniz.

İşte Belediye Zabıta Personel Alımı İlanları

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023

Konya Meram Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023

Niğde Keçikalesi Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.12.2023

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yunan basını kritik ziyareti manşetlere taşıdı: 6 yıl sonra 6 kelimede Başkan Erdoğan’ın Atina seferi!
KKTC’de Yahudi istilasına karşı harekete geçildi! Yasal düzenlemeler yolda
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan basketbol maçına çağırdı! Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul’a geliyor
SON DAKİKA