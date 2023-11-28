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İŞKUR 127.829 işçi alımı ilanı geldi! 81 ilde temizlikçi, şoför, bekçi, kuyumcu, aşçı binlerce kadro açıldı! KPSS'siz hastane, belediyeye...

İŞKUR, iş arayanlar için birçok farklı branşta toplamda 127 bini aşkın açık iş ilanı yayınladı. İlanlarda KPSS'li ve KPSS'siz birçok pozisyon için başvuru şartları, tarihleri ve kadrolar detaylı bir şekilde belirtiliyor. İŞKUR e-şubesinde yer alan bu ilanlar aracılığıyla, satış danışmanı, depo görevlisi, aşçı, büro memuru, temizlikçi, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför gibi çeşitli alanlarda personel alımları gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 14:31 Güncelleme 28 Kasım 2023, 14:31
İŞKUR 127.829 işçi alımı ilanı geldi! 81 ilde temizlikçi, şoför, bekçi, kuyumcu, aşçı binlerce kadro açıldı! KPSS’siz hastane, belediyeye...

İŞKUR, toplamda 127 bini aşkın personel alımı yapacak. Satış elemanı, aşçı, büro memuru, temizlik ve güvenlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlarda gerçekleştirilecek alımlar için başvurular e-şube üzerinden gerçekleştirilecek. İlkokul, ortaokul ve üniversite mezunları için ayrı ayrı açılan personel alımlarına dair tüm başvuru bilgileri İŞKUR'un e-şubesinde bulunabilir. İş arayanlar, uygun pozisyonları ve başvuru şartlarını İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden öğrenip, başvurularını gerçekleştirebilirler.

İŞKUR 127 bin personel alımında adaylar aşağıdaki adımları takip ederek başvurularını tamamlayabilirler:

İlgili pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgilerini girmek.

Çalışma yeri bilgisini eklemek.

Meslek ve öğrenim durumu bilgilerini girmek.

İşyeri seçimi yapmak.

Özel durumlar varsa (engelli, vardiya gibi), seçimleri yapmak.

İşyeri unvanını belirtmek.

'Ara' seçeneğine tıklamak.

Bu adımlarla adaylar, kendilerine uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler.

127 bini aşkın personel alımında farklı branşlarda ve kontenjanlarda iş imkanları sunuluyor.

Satış danışmanı, depo görevlisi, aşçı, büro memuru, temizlik ve güvenlik görevlisi gibi birçok alan için başvurular alınmaktadır. Ayrıca, seramik imal işçisi, pizza ustası, kümes bakım işçisi, kuyumcu-altın ve gümüş işleme gibi özel branşlarda da iş ilanları bulunmaktadır.

İŞKUR'a başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden e-şubeye giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler.

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