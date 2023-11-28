İŞKUR 127.829 işçi alımı ilanı geldi! 81 ilde temizlikçi, şoför, bekçi, kuyumcu, aşçı binlerce kadro açıldı! KPSS’siz hastane, belediyeye...

İŞKUR, toplamda 127 bini aşkın personel alımı yapacak. Satış elemanı, aşçı, büro memuru, temizlik ve güvenlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlarda gerçekleştirilecek alımlar için başvurular e-şube üzerinden gerçekleştirilecek. İlkokul, ortaokul ve üniversite mezunları için ayrı ayrı açılan personel alımlarına dair tüm başvuru bilgileri İŞKUR'un e-şubesinde bulunabilir. İş arayanlar, uygun pozisyonları ve başvuru şartlarını İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden öğrenip, başvurularını gerçekleştirebilirler.