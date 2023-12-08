İŞKUR şehir hastaneleri KPSS şartsız işçi alımı: 8-31 Aralık şehir hastaneleri personel, işçi alımı başvuru şartları açıklandı!

İŞKUR, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan şehir hastaneleri için personel alımı yapacağını duyurdu. Bu gelişme, hastane personeli olma hayali kuran pek çok kişi için büyük bir heyecan yaratıyor. Şehir hastanelerinde çalışmak isteyen adaylar, başvuru koşulları ve ilan detaylarına büyük önem veriyorlar. İŞKUR'un yapacağı bu personel alımı, farklı pozisyonlar ve nitelikler için geçerli olup, hem sağlık personeli hem de destek hizmetleri personeli alımını kapsıyor. İşte 8-31 Aralık şehir hastaneleri personel, işçi alımı başvuru şartları...