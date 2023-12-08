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İŞKUR şehir hastaneleri KPSS şartsız işçi alımı: 8-31 Aralık şehir hastaneleri personel, işçi alımı başvuru şartları açıklandı!

Şehir hastaneleri için önemli sayıda personel alımı gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda açılan pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik çalışanı, aşçı, şoför, garson ve sağlık personeli gibi çeşitli iş alanları yer almaktadır. İŞKUR'un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden adayların başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların belirli eğitim seviyelerine ulaşmış olmaları ve bazı pozisyonlar için gerekli olan özel sertifikalara sahip olmaları beklenmektedir. Ayrıca, adayların İŞKUR'a kayıtlı olmaları ve ilanlarda belirtilen diğer şartları da yerine getirmeleri gerekmektedir. Her pozisyon için alım şartları farklılık gösterebilir. Bu alımlar, şehir hastanelerindeki iş gücü ihtiyacını karşılamak ve hastanelerin verimli çalışmasını desteklemek amacıyla yapılmaktadır.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 12:30 Güncelleme 08 Aralık 2023, 12:30
İŞKUR şehir hastaneleri KPSS şartsız işçi alımı: 8-31 Aralık şehir hastaneleri personel, işçi alımı başvuru şartları açıklandı!

İŞKUR, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan şehir hastaneleri için personel alımı yapacağını duyurdu. Bu gelişme, hastane personeli olma hayali kuran pek çok kişi için büyük bir heyecan yaratıyor. Şehir hastanelerinde çalışmak isteyen adaylar, başvuru koşulları ve ilan detaylarına büyük önem veriyorlar. İŞKUR'un yapacağı bu personel alımı, farklı pozisyonlar ve nitelikler için geçerli olup, hem sağlık personeli hem de destek hizmetleri personeli alımını kapsıyor. İşte 8-31 Aralık şehir hastaneleri personel, işçi alımı başvuru şartları...

Şehir Hastaneleri Açık Pozisyonlar ve İş Kolları

İş ilanlarına göre, şehir hastanelerine aşağıdaki pozisyonda personel alımı yapılacak:

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Şehir Hastaneleri Başvuru Şartları ve Süreci

İŞKUR tarafından belirlenen genel başvuru şartları şu şekilde:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. Hastane ortamında çalışmaya sağlık açısından uygun olmak.
  3. Görevini dikkatli ve titiz bir şekilde yerine getirebilecek olmak.
  4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini tamamlamış olmak.

Şehir Hastaneleri Adım Adım Başvuru Süreci

Başvuru süreci aşağıdaki adımları izleyerek tamamlanabilir:

  1. İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresine gidin.
  2. "İş arayan" kısmından giriş yapın.
  3. TC kimlik numaranız ve İŞKUR şifrenizi kullanarak giriş yapın. Şifrenizi hatırlamıyorsanız e-devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz. Üye değilseniz, "Üye Ol" seçeneğiyle kayıt oluşturun.
  4. Açılan ekranda "İŞ İLANLARI" bölümüne tıklayın.
  5. İş arama sayfasında "ŞEHİT HASTANE" yazarak ara butonuna tıklayın ve çıkan ilanlara göz atın.
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