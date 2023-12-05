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10 bin polis alımı başvurusu ne zaman başlayacak? POMEM polis alımı BAŞVURU EKRANI! EGM polis alımı başvuru şartları, branş dağılımı...

10 bin polis alımı hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polis alımına dair önemli bir açıklamada bulundu. Bilindiği üzere Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 10 bin 102 personel alımı için kadro ihdas etti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, merkez teşkilatına 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı kontenjanı ayrıldı.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 12:57 Güncelleme 05 Aralık 2023, 12:57
10 bin polis alımı başvurusu ne zaman başlayacak? POMEM polis alımı BAŞVURU EKRANI! EGM polis alımı başvuru şartları, branş dağılımı...

Yüz binlerce kişinin merakla beklediği polis alımına dair önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan 10 bin polis alımına dair önemli bir son dakika açıklamasında bulundu. Peki, 10 bin polis alımı başvurusu ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız" ifadelerini kullandı.

10 BİN POLİS ALIMI KADROLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin personel kadrosu ihdas edildi. Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için ise 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı kontenjanı ayrıldı.

POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ancak polis alımı başvuru süreciyle ilgili olarak detaylar henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

EGM 10 BİN PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

EGM 10 bin personel alımı için başvuru şartları henüz netleşmedi. Başvurularla ilgili detaylı açıklama yapıldığında haberimizde paylaşacağız.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

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