10 bin polis alımı başvurusu ne zaman başlayacak? POMEM polis alımı BAŞVURU EKRANI! EGM polis alımı başvuru şartları, branş dağılımı...

Yüz binlerce kişinin merakla beklediği polis alımı na dair önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan 10 bin polis alımına dair önemli bir son dakika açıklamasında bulundu. Peki, 10 bin polis alımı başvurusu ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız" ifadelerini kullandı.

10 BİN POLİS ALIMI KADROLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin personel kadrosu ihdas edildi. Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için ise 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı kontenjanı ayrıldı.

POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ancak polis alımı başvuru süreciyle ilgili olarak detaylar henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.