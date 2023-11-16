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En az ilkokul mezunu personel alınıyor: Başvuru şartları açıklandı! 16-30 Kasım İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları geldi

Türkiye genelinde iş arayanlar için İŞKUR tarafından sunulan bu fırsat, önemli bir istihdam kapısını aralıyor. İŞKUR, geniş bir meslek yelpazesinde çeşitli gruplardan personel alımı yapmayı hedefliyor. Bu alımlar için gerekli olan kadro detayları ve başvuru şartları, İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlanan ilanlarda yer alıyor. Adayların, bu ilanlarda belirtilen tarihler arasında başvurularını online olarak gerçekleştirmeleri bekleniyor. Bu işe alım süreci, Türkiye'deki işsizlik sorununa çözüm sunmayı ve iş gücü piyasasına canlılık katmayı amaçlıyor. İŞKUR'un bu adımı, geniş bir meslek spektrumundaki kişilere yeni iş olanakları sunarak, çeşitli beceri ve deneyimlere sahip bireyleri iş dünyası ile buluşturmayı hedefliyor. İşte 16-30 Kasım İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 09:16 Güncelleme 16 Kasım 2023, 09:16
En az ilkokul mezunu personel alınıyor: Başvuru şartları açıklandı! 16-30 Kasım İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları geldi

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Açıklanan kadrolar arasında en az ilkokul düzeyinde eğitim almış kişilerin başvurabileceği pozisyonlar da bulunuyor.

İŞKUR'un bu adımı, iş gücü piyasasına canlılık kazandıracak ve birçok kişinin iş bulmasına olanak tanıyacak. Alımlar, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlanmış durumda. Bu sayede, iş arayanlar yaşadıkları yerlere yakın iş imkanlarına ulaşabilecekler. İŞKUR tarafından yapılan bu personel alımı, farklı eğitim seviyelerinden insanlara hitap ediyor. İlkokul mezunlarından başlayarak, farklı eğitim seviyelerindeki adaylar için uygun pozisyonlar mevcut. Bu çeşitlilik, farklı beceri ve deneyimlere sahip bireylerin iş bulma şansını artırıyor.

Kurum Dışı Kamu İşçi İlanları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi 31.12.2023
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2023
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş./İSBAK 31.12.2023
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. 31.01.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2023 (1)
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2023 (2)
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2023 (3)
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.12.2023
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. 31.01.2024 (1)
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2023 (4)
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2023 (5)
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 28.12.2023
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 30.12.2023


İstanbul Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 17.11.2023
Kayseri Kay-Tur Kayseri Turizm Eğit.A.Ş. 16.11.2023
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 19.11.2023
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. 30.11.2023
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 25.10.2024
Erzurum Esker İnş.Taah.Enerji Üret.San.Tic.A.Ş. 25.11.2023
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 24.11.2023
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. 27.11.2023
Bilecik Kayı Gıda Tem. Tur. San ve Tic. A.Ş.15.11.2023
İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş. 24.11.2023
Kayseri Kay-Tur Kayseri Turizm Eğit.A.Ş. 26.11.2023
İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 20.11.2023
Antalya Kemer Belediyesi Personbel Ltd. Şti. 30.11.2023
Kocaeli Güzide Sos. Hiz. Gıda Tur. Rek. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 30.11.2023
Mersin Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 15.11.2023
İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş 30.11.2023
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 30.11.2023
Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş. 17.11.2023
Muğla Milas Belediyesi Emek Pers. Turz. Tic. ve San. AŞ. 15.11.2023
Konya Meram Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 15.11.2023
İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. 06.12.2023
Aydın Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 20.11.2023
İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. 08.12.2023
Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 08.12.2023


Tekirdağ Kapaklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 15.11.2023
Edirne Lalapaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 20.11.2023
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 30.12.2023
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 28.06.2024
Antalya Kemer Belediyesi Personbel Ltd. Şti. 30.11.2023 (1)
Bursa Osmangazi Bel. Pers. A.Ş. (OSPERAŞ) 17.11.2023
Manisa Manulaş Manisa Ulaşım Hiz. Mak. San. A.Ş. 17.11.2023
İzmir İzenerji İns. Kayn. Bak. Ona. Enerji Güv. Hizm. İlaçlama ve Turz. San. Tic. A.Ş. 15.11.2023
İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 15.11.2023
İstanbul Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnş. Müşavirlik Teknik Hizm. San. Tic. A.Ş. 17.11.2023
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 15.11.2023
İstanbul Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş. 10.12.2023
İstanbul Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş. 09.12.2023
Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 19.11.2023
Erzincan Mollaköy Personel Temizlik Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. 24.11.2023
İzmir İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Kor. İyi. Müş. ve Proje Hizm. Tic. San. A.Ş. 16.11.2023
İzmir Mimas Bel Gıda Turz. İnş. İth. İhr. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş. 15.11.2023
Samsun Terme İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 15.11.2023
İzmir İztarım Eğitim Kurumları Dan. Tarımsal Üretim San. Tic. A.Ş. 30.11.2023
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 23.11.2023
Muğla Dabel Turz. İnş. ve Tic. AŞ. 15.11.2023
Eskişehir Günyüzü Sulama Tarım Enerji İnş. Nak. Gıda Hay. Araç Kiralama Personel San. ve Tic. A.Ş. 15.11.2023
Samsun Ayvacık Turizm İmar İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 17.11.2023
Kayseri Kay-Tur Kayseri Turizm Eğit.A.Ş. 20.11.2023
Denizli Pamukkale Üniversitesi Sosyal Tesisleri İktisadi İşletmesi (Engelli) 24.11.2023
Denizli Laodıkeıa Kazı Başkanlığı 15.11.2023
Kırıkkale Delice Bld. Personel Ltd. Şti. 15.11.2023
Eskişehir Halk Ekmek 16.11.2023
Eskişehir Kentaş Kent İçi Top. Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 16.11.2023
Kilis İl Özel İdaresi Personel Limited Şirketi
Kilis İl Özel İdaresi Personel Limited Şirketi (1)
Elazığ Karakoçan Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. 17.11.2023
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 20.11.2023
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 19.11.2023
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. 15.11.2023
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. 30.11.2023 (1)
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. 10.12.2023
Adana Ceyhan Öğretmenevi ve ASO Kamu İktisadi İşletmesi 20.11.2023
Manisa Gölmarmara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 29.11.2023
İzmir Torbel Torbalı Personel Özel Güv. Gı. İnş. Peyz. Turz. San. ve Tic. A.Ş. 24.11.2023
Ankara Kazanbel Sınav ve Belgelendirme İnş.Turz.San. ve Tic.Ltd.Şti. 15.11.2023
Erzurum Karayazı Belediyesi Personel A.Ş. 15.11.2023
Antalya Falez Çevre Yönetim Danş. Turz. İnş. San ve Tic. A.Ş. 15.11.2023
Kütahya Tavşanlı Tagtaş Tavşanlı Gıda San. ve Tic. A.Ş. 16.11.2023 (2)
Kütahya Tavşanlı Tagtaş Tavşanlı Gıda San. ve Tic. A.Ş.16.11.2023 (1)
Kocaeli Belde Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetleri Sosyal Hizm. Gıda Ve İhtiyaç Mad. Paz. Ve Tic.A.Ş. 15.11.2023
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş. Tic. A.Ş. 16.11.2023
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş 15.11.2023
Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 16.11.2023
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.15.11.2023
İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. 20.11.2023
İstanbul Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. 30.11.2023
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 17.11.2023
Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 15.11.2023
Kocaeli Darıca Kent İnşaat A.Ş. 15.11.2023


Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. 16.11.2023
Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kültür Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti 16.11.2023
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti. 17.11.2023
Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Tesis İktisadi İşletme Müdürlüğü 15.11.2023
Yalova Termal Belediyesi Personel Ltd. Şti. 16.11.2023
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. İSPER A.Ş. 16.11.2023
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. İSPER A.Ş. 17.11.2023
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. İSPER A.Ş. 18.11.2023
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. İSPER A.Ş. 20.11.2023
İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 15.11.2023
İzmir İzelman Genel Hizm. Otop. Öz. Eğ. İtf. Sağ. Hizm. Tic. A.Ş. 17.11.2023
Balıkesir Gönen Belediyesi Personel A.Ş. 17.11.2023
Mersin Kumkuyu Limonlu İmar İnş. San ve Tic. Ltd. Şti 15.11.2023
İstanbul Ushaş Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. 16.11.2023
Eskişehir Halk Ekmek 17.11.2023
Antalya Döşemeyol İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 16.11.2023
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. İSPER A.Ş. 18.11.2023 (1)
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. İSPER A.Ş. 21.11.2023
İstanbul Esper Esenler Belediyesi Personel A.Ş. 17.11.2023
Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım San. ve Tic.A.Ş. 16.11.2023
Kocaeli Belde Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetleri Sosyal Hizm. Gıda Ve İhtiyaç Mad. Paz. Ve Tic.A.Ş. 16.11.2023
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 21.11.2023
Erzurum Esker İnş.Taah.Enerji Üret.San.Tic.A.Ş. 14.12.2023
İzmir İzelman Genel Hizm. Otop. Öz. Eğ. İtf. Sağ. Hizm. Tic. A.Ş. 20.11.2023
İzmir İzelman Genel Hizm. Otop. Öz. Eğ. İtf. Sağ. Hizm. Tic. A.Ş. 22.11.2023
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 30.11.2023
Kastamonu Çatalzeytin Bel. Per. Ltd. Şti. 15.11.2023
Mersin Aydıncık Belediyesi Personel Limited Şirketi 16.11.2023
Kayseri Sarız Belediyesi Personel Ltd.Şti. 17.11.2023
İstanbul BAYPAŞ Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 15.11.2023 (1)
Kütahya Belediyesi SİMPAŞ Turizm Anonim Şirketi 15.11.2023
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş) 17.11.2023
Ordu Albel İnş. Haf. Taah. Nak. Tur. Mob. Gıda Tem. San.Tic. A.Ş. 15.11.2023
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş) 15.11.2023
Yalova Taşköprü Belediyesi Personel Limited Şirketi 21.11.2023
Samsun Ayvacık Turizm İmar İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 16.11.2023
Sinop Gerze Belediyesi Personel Limited Şirketi 18.11.2023
Sinop Gerze Belediyesi Personel Limited Şirketi 18.11.2023 (1)
Çanakkale Umurbey Belediyesi Hay.Gıd.TAr.Taş.Pet.Tur.İnş.San.Tic.Ltd.Şti-20.11.2023
Sinop Gerze Belediyesi Personel Limited Şirketi 18.11.2023 (5)
Konya Altıngöl Turizm Ulaşım İnşaat Gıda Enerji San. Tic. AŞ. 15.11.2023
Sinop Gerze Belediyesi Personel Limited Şirketi 18.11.2023 (2)
Sinop Gerze Belediyesi Personel Limited Şirketi 18.11.2023 (3)
Sinop Gerze Belediyesi Personel Limited Şirketi 18.11.2023 (4)
Hatay İSKENT İskenderun kent Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. 20.11.2023
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 24.11.2023
Denizli Laodıkeıa Kazı Başkanlığı 17.11.2023
Bursa Burfaş Park Bahçe Sos. ve Kül. Hizm. Tur. Özel Yurt İşl. A.Ş. 24.11.2023
Antalya Kemer Belediyesi Personel Ltd. Şti. 30.11.2023

İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR'un resmi web sitesinde yer alan "Kurum Dışı Kamu İşçi İlanları" bölümüne ulaşarak başvuru yapabilirsiniz. Bu bölümde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının açık pozisyonlarına ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru koşulları yer almaktadır. İlanlarla ilgili daha fazla bilgi almak için İŞKUR'un web sitesini ziyaret edebilir ve ilanlarda belirtilen başvuru şartlarını ve süreçlerini inceleyebilirsiniz.

İlanlara başvuru yapmak için tıklayınız

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