13-30 Kasım: 17.500 TL maaşla İŞKUR 767 çağrı merkezi yetkilisi alımı: İstanbul, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, Bursa, Tokat, Şanlıurfa...

Telefonda ve online kanallarda etkin iletişim, ikna ve problem çözme yeteneği yüksek olan, Hasta taleplerinde pozitif, çözüm odaklı ve hızlı dönüş yapma kabiliyeti olan, İnsan ilişkilerinde başarılı, diksiyonu düzgün, Tele satış tecrübesi olan,

Takım çalışmasında başarılı ve sorumluluk alabilen,

Öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık,

Esnek ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilen,

Hedef odaklı çalışma prensibine sahip,

Satış konusunda öğrenmeye ve gelişime açık,

En az Ön Lisans mezunu,

Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini tamamlamış,