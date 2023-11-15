Hastane alımı ilanları ve başvuru şartları detayları açıklandı! O kamu hastanelerine yüzlerce personel ve işçi alımı

Türkiye genelindeki kamu hastaneleri için personel ve işçi alım ilanları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın son dakika açıklamasına göre, çeşitli illerde bulunan üniversite hastaneleri farklı kadrolarda çok sayıda personel ve işçi alımı yapacak.
Başvuru Yapabilecekler Kimlerdir?
Kamu hastanelerine yapılacak personel ve işçi alımında genel başvuru şartları şunlardır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. maddesinde belirtilen yaş şartlarını taşımak.
- Kamu haklarından mahrum olmamak.
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak ya da askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
- Kasten işlenen suçlardan dolayı belirli bir süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak.
- Akıl hastalığı veya vücut sakatlığı gibi görevi yapmaya engel durumların olmaması.
- 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilebilme şartlarını taşımak.
- Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- Mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya engel bir durumun olmaması.
Hangi Kadrolarda Alım Yapılıyor?
Alım yapılacak kadrolar arasında büro personeli, teknisyen, tekniker, şoför, güvenlik görevlisi, aşçı, hemşire, sağlık teknikeri, hastabakıcı, temizlik görevlisi, röntgen teknisyeni, biyolog, hemşire, hizmetli, gassal, veteriner, tıbbi sekreter gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor.