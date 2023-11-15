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Hastane alımı ilanları ve başvuru şartları detayları açıklandı! O kamu hastanelerine yüzlerce personel ve işçi alımı

Yayınlanan iş ilanlarında, başvuracak adaylar için belirlenen genel şartlar mevcut. Bu şartlarda dikkat çeken en önemli noktalardan biri, çoğu kadro için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının aranmasıdır. İşe alım yapılacak çoğu kadro için KPSS puanı önemli bir kriter olarak belirlenmiştir. Adayların, belirlenen puan veya üzerinde bir KPSS puanına sahip olmaları gerekmektedir. Bu şartların ayrıntıları şu şekildedir:

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 09:24 Güncelleme 15 Kasım 2023, 09:25
Hastane alımı ilanları ve başvuru şartları detayları açıklandı! O kamu hastanelerine yüzlerce personel ve işçi alımı

Türkiye genelindeki kamu hastaneleri için personel ve işçi alım ilanları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın son dakika açıklamasına göre, çeşitli illerde bulunan üniversite hastaneleri farklı kadrolarda çok sayıda personel ve işçi alımı yapacak.

Başvuru Yapabilecekler Kimlerdir?

Kamu hastanelerine yapılacak personel ve işçi alımında genel başvuru şartları şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. maddesinde belirtilen yaş şartlarını taşımak.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak ya da askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
  • Kasten işlenen suçlardan dolayı belirli bir süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak.
  • Akıl hastalığı veya vücut sakatlığı gibi görevi yapmaya engel durumların olmaması.
  • 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilebilme şartlarını taşımak.
  • Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya engel bir durumun olmaması.

Hangi Kadrolarda Alım Yapılıyor?

Alım yapılacak kadrolar arasında büro personeli, teknisyen, tekniker, şoför, güvenlik görevlisi, aşçı, hemşire, sağlık teknikeri, hastabakıcı, temizlik görevlisi, röntgen teknisyeni, biyolog, hemşire, hizmetli, gassal, veteriner, tıbbi sekreter gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor.

Hangi Üniversiteler Personel Alacak?

Bazı üniversiteler ve alacakları personel sayıları şu şekildedir:

  • Kırklareli Üniversitesi: 12 personel
  • Afyon Kocatepe Üniversitesi: 20 personel
  • Munzur Üniversitesi: 26 personel
  • Eskişehir Teknik Üniversitesi: 51 personel
  • Mardin Artuklu Üniversitesi: 10 personel
  • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi: 42 personel
  • Karabük Üniversitesi: 9 personel
  • Bartın Üniversitesi: 26 personel
  • Bursa Teknik Üniversitesi: 1 personel
  • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi: 55 personel
  • Fırat Üniversitesi: 40 personel
  • Hakkari Üniversitesi: 1 personel
  • Kastamonu Üniversitesi: 8 personel
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 4 personel
  • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: 81 personel
  • Süleyman Demirel Üniversitesi: 104 personel
  • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: 24 personel
  • Dokuz Eylül Üniversitesi: 235 personel

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı personel ve sürekli işçi alım ilanı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımının güvenlik görevlisi, temizlik personeli, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme personeli, şoför, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sağlık personeli, büro personeli, mühendis gibi kadrolara yapılması bekleniyor. İlanın Aralık ayında gelmesi bekleniyor.

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