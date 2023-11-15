Hastane alımı ilanları ve başvuru şartları detayları açıklandı! O kamu hastanelerine yüzlerce personel ve işçi alımı

Türkiye genelindeki kamu hastaneleri için personel ve işçi alım ilanları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın son dakika açıklamasına göre, çeşitli illerde bulunan üniversite hastaneleri farklı kadrolarda çok sayıda personel ve işçi alımı yapacak.