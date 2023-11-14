Sağlık Bakanlığı atama sonuçları (yhgm.saglik.gov.tr) | 14 Kasım 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası sonuçları açıklandı mı? Tabip, Diş hekimi, eczacı...



c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı

dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en

son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin edemeyenler,

bu belge yerine e-devlet kapısı https://turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri

"Hitap Hizmet Dökümü" belgesi).

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar

kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli

çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi

atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)