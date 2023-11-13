13-30 Kasım güvenlik, temizlik, hemşire, hastabakıcı, sağlık personeli alımı şartları açıklandı! Hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları

Türkiye'deki sağlık sektörü, lise mezunu adaylar arasından kamu personeli ve işçi alımı yapacak. Bu alımlar, KPSS puan sınırı olmaksızın yürütülecek ve adaylara önemli bir istihdam şansı sağlayacak. Hastanelerde gerçekleştirilecek bu alımlar, çeşitli sağlık pozisyonları ve destek hizmetlerinde görev alacak çalışanları kapsıyor. Adayların lise düzeyinde eğitim almış olmaları ve ilgili alanlarda deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacak. Alımlar, farklı sağlık branşları ve destek hizmetlerinde çeşitlenerek, geniş bir iş alanı yaratıyor. İşte hastaneler için yapılacak personel ve işçi alımına dair ayrıntılar
Kimler İlana Başvuru Yapabilir?
Personel alımı ilanına başvuracak adaylarda aranan genel şartlar şunlardır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Devlet güvenliğine karşı suçlar, zimmet, rüşvet gibi suçlardan mahkum olmamak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya malullük aylığı almıyor olmak.
Üniversite Hastanelerine Yapılan Alımlar
Üniversite hastanelerinde yapılacak personel alımları şu şekildedir:
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 81 personel alımı,
- Süleyman Demirel Üniversitesi 104 personel alımı,
- Dokuz Eylül Üniversitesi 235 personel alımı,
- Diğer üniversiteler ve kurumlar da benzer şekilde alımlarını duyurdu.