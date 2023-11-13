PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

13-30 Kasım güvenlik, temizlik, hemşire, hastabakıcı, sağlık personeli alımı şartları açıklandı! Hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları

Hastanelerde gerçekleştirilecek personel ve işçi alımlarında, farklı görevlerde çalışacak çeşitli kadrolar mevcut. Bu kadrolar arasında büro personeli, şoför, güvenlik görevlisi, tekniker, teknisyen, hemşire, sağlık teknikeri, hastabakıcı, röntgen teknisyeni, tıbbi sekreter, temizlik personeli, fizyoterapist ve diyetisyen bulunuyor. Hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları sayfamızda.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 11:40 Güncelleme 13 Kasım 2023, 11:40
13-30 Kasım güvenlik, temizlik, hemşire, hastabakıcı, sağlık personeli alımı şartları açıklandı! Hastanelere mülakat ve ikamet şartsız alım ilanları

Türkiye'deki sağlık sektörü, lise mezunu adaylar arasından kamu personeli ve işçi alımı yapacak. Bu alımlar, KPSS puan sınırı olmaksızın yürütülecek ve adaylara önemli bir istihdam şansı sağlayacak. Hastanelerde gerçekleştirilecek bu alımlar, çeşitli sağlık pozisyonları ve destek hizmetlerinde görev alacak çalışanları kapsıyor. Adayların lise düzeyinde eğitim almış olmaları ve ilgili alanlarda deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacak. Alımlar, farklı sağlık branşları ve destek hizmetlerinde çeşitlenerek, geniş bir iş alanı yaratıyor. İşte hastaneler için yapılacak personel ve işçi alımına dair ayrıntılar

Kimler İlana Başvuru Yapabilir?

Personel alımı ilanına başvuracak adaylarda aranan genel şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Devlet güvenliğine karşı suçlar, zimmet, rüşvet gibi suçlardan mahkum olmamak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya malullük aylığı almıyor olmak.

Üniversite Hastanelerine Yapılan Alımlar

Üniversite hastanelerinde yapılacak personel alımları şu şekildedir:

  • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 81 personel alımı,
  • Süleyman Demirel Üniversitesi 104 personel alımı,
  • Dokuz Eylül Üniversitesi 235 personel alımı,
  • Diğer üniversiteler ve kurumlar da benzer şekilde alımlarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Personel ve İşçi Alımı Süreci

Sağlık Bakanlığı'nın personel ve işçi alım süreci de başladı. Bu alımların güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, tıbbi sekreter ve klinik destek elemanı gibi çeşitli kadrolarda yapılması bekleniyor. İlanların Aralık ayında yayımlanması öngörülüyor.

Başvuru Süreci ve Detayları

Başvurular, internet üzerinden veya ilgili üniversite hastanelerine yapılacak. Adayların başvuru sürecinde gerekli belgeleri hazırlaması ve belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Bu personel ve işçi alımları, sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor. Adayların başvuru şartlarını dikkatlice incelemesi ve bu fırsatları değerlendirmesi önerilmektedir.

İŞKUR 8-16 Kasım arası 3 ilan açıklandı!

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan Gazze’de işledikleri suçlara akılalmaz kılıf! Çocuk odasından Hitler kitabı çıktı
Kılıçdaroğlu ’ille de intikam’ diyor! Çalışma ofisi açıyor... Ekremcilerden CHP’yi tekrar ele geçirme hırsında yorumu
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Filistinlilere etnik temizlik uyguluyor: Gazze’de aktif tek bir hastane kalmadı! Kassam Tugayları direnişe devam ediyor
SON DAKİKA