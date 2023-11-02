Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı başvuru ekranı | İŞKUR Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru şartları ne, hangi kadrolara alım yapılacak?





2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.



3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (01/11/1983 ve dahasonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).



4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvurutarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahipolmak.



5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (Atanmayahak kazanan adaylardan istenecektir).



6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 incimaddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahipolmak.