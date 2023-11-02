Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı başvuru ekranı | İŞKUR Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru şartları ne, hangi kadrolara alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında engelli personel alımı yapmak üzere İŞKUR üzerinden başvuru kabul etmeye başladı. İşte başvuru ayrıntıları ve şartları...
Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında engelli personel alımı yapmak üzere İŞKUR üzerinden başvuru kabul etmeye başladı. İşte başvuru ayrıntıları ve şartları...
SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Bakanlıkça taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek 216 engelli sürekli işçi temini için başvurular 1 Kasım tarihinde başladı. Başvuru süreci 6 Kasım günü son buluyor.
Adaylar başvurularını İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresinden online olarak gerçekleştirebiliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin(1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum veKuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyrukluadaylar tercih yapamayacaktır.)
2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (01/11/1983 ve dahasonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvurutarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahipolmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (Atanmayahak kazanan adaylardan istenecektir).
6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 incimaddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahipolmak.
7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğincearşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
8. Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi AlınmasındaUygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birincifıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.