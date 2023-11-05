6-14 Kasım’da ilkokul mezunu temizlik görevlisi alınacak! İŞKUR 1776 ilanla açıkladı: Fabrika, hastane, okul, özel kliniklere...

İş arayanlar için büyük bir fırsat! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya gibi birçok ilde temizlik görevlisi alımları başlıyor.

Temizlik görevlisi alımı başvuruları artık çok daha kolay. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlara büyük bir kolaylık sunuyor. Artık başvurularınızı internet üzerinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru yapmak için sadece İŞKUR kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız yeterli. Ardından "açık iş ilanları" bölümünden size uygun olan temizlik görevlisi pozisyonlarına başvuruda bulunabilirsiniz.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya gibi birçok şehirde temizlik görevlisi alımları artıyor.