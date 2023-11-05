6-14 Kasım’da ilkokul mezunu temizlik görevlisi alınacak! İŞKUR 1776 ilanla açıkladı: Fabrika, hastane, okul, özel kliniklere...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), temizlik görevlisi alımı konusunda özel sektör firmalarının art arda yayımladığı duyurularla iş arayanlara yeni fırsatlar sunuyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), temizlik görevlisi alımı konusunda özel sektör firmalarının art arda yayımladığı duyurularla iş arayanlara yeni fırsatlar sunuyor.
İŞKUR'DAN 1776 İLAN AÇILDI
İş arayanlar için büyük bir fırsat! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya gibi birçok ilde temizlik görevlisi alımları başlıyor.
Temizlik görevlisi alımı başvuruları artık çok daha kolay. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlara büyük bir kolaylık sunuyor. Artık başvurularınızı internet üzerinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru yapmak için sadece İŞKUR kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız yeterli. Ardından "açık iş ilanları" bölümünden size uygun olan temizlik görevlisi pozisyonlarına başvuruda bulunabilirsiniz.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya gibi birçok şehirde temizlik görevlisi alımları artıyor.
Temizlik Görevlisi Alımları: Başvurular Online Olarak Yapılıyor
Temizlik görevlisi alımları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sayfası üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru yapacak adaylar, İŞKUR Kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak, açık iş ilanları kısmından kendilerine uygun alımlara başvuruda bulunabilirler. Bu yöntem, iş arayanlar için kolaylık sağlayan modern bir yaklaşımdır.
Temizlik Görevlisi: Çalışma Prensibi ve Görevleri
Temizlik görevlileri, çalıştıkları işletmelerin çalışma prensiplerine uygun olarak, tüm temizlik ekipmanlarını doğru ve etkili bir şekilde kullanarak temizliklerini gerçekleştirirler. Bu görevi yerine getirirken, çevre koruma düzenlemelerine, mesleki verimlilik ve kalite standartlarına uyum sağlamaları da önemlidir.
Temizlik Görevlisi Görevleri Arasında Neler Var?
Havalandırma ve Temizlik: Çalışılan alanın havalandırılmasını sağlamak, taze hava akışını düzenlemek temizlik görevlilerinin sorumlulukları arasındadır. Bu, iş yerindeki hava kalitesini artırmaya yardımcı olur.
Temizleme ve Süpürme: Yüzeylerdeki kir ve tozları temizlemek, zeminleri süpürmek temizlik görevlilerinin günlük görevlerindendir. Temiz bir çalışma ortamı sağlar.
Çöp Toplama: Çalışma alanındaki çöpleri toplamak, atık yönetimi ve çevre koruma açısından büyük bir öneme sahiptir.
Cam Silme: Cam yüzeylerin temizliği, iş yerinin temiz ve düzenli görünmesini sağlar.
Zemin Bakımı: Zeminleri parlatmak, hijyenik ve estetik bir ortam oluşturur.