Her haneye en az bir gelir! Sosyal destekler ne kadar olacak? Yaşlıya, engelliye, evde yakınına bakana, hastaya ödeme nasıl değişecek?

HASTALARA NAKDİ YARDIM
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 5 bin 97 lira tutarındaki yardım da 7 bin 619-7 bin 758 liraya ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor. İki ödemeyi de alanlara 8 bin 219-8 bin 358 lira verilebilecek.
AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ
Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de zamlanacak. Tahminlere göre okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 619-3 bin 685 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 428-5 bin 527 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 790-5 bin 896 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 514-6 bin 633 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 619-3 bin 685 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de bin 937 liradan 2 bin 895-2 bin 948 liraya yükselecek.
SOSYAL YARDIMLAR NASIL DEĞİŞECEK?
65 yaş aylığı
Mevcut tutar: 2.348,30 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 3.509,77 TL
Yüzde 52.18 zamlı: 3.573,64 TL
Evde bakım desteği
Mevcut tutar: 5.097,91 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 7.619,34 TL
Yüzde 52.18 zamlı: 7.758,00 TL
Kronik hastalık yardımı
Mevcut tutar: 5.097,91 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 7.619,34 TL
Yüzde 52.18 zamlı: 7.758,00 TL
Engelli yakını aylığı
Mevcut tutar: 1.874,58 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 2.801,75 TL
Yüzde 52.18 zamlı: 2.852,74 TL
% 40-69 arası engelli aylığı
Mevcut tutar: 1.874,58 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 2.801,75 TL
Yüzde 52.18 zamlı: 2.852,74 TL
% 70 ve üstü engelli aylığı
Mevcut tutar: 2.811,86 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 4.202,61 TL
Yüzde 52.18 zamlı: 4.279,09 TL
Sosyal ve Ekonomik Destek
Çocuk (Okul öncesi)
Mevcut tutar: 2.421,53 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 3.619,22 TL
Yüzde 52.18 zamlı: 3.685,08 TL
Çocuk (İlköğretim)
Mevcut tutar: 3.632,30 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 5.428,84 TL
Yüzde 52.18 zamlı: 5.527,63 TL
Çocuk (Ortaöğretim)
Mevcut tutar: 3.874,45 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 5.790,75 TL
Yüzde 52.18 zamlı: 5.896,14 TL
Çocuk (Ort. çağında okumayan)
Mevcut tutar: 2.421,53 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 3.619,22 TL
Yüzde 52.18 zamlı: 3.685,08 TL