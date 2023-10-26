Her haneye en az bir gelir! Sosyal destekler ne kadar olacak? Yaşlıya, engelliye, evde yakınına bakana, hastaya ödeme nasıl değişecek?





HASTALARA NAKDİ YARDIM

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 5 bin 97 lira tutarındaki yardım da 7 bin 619-7 bin 758 liraya ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor. İki ödemeyi de alanlara 8 bin 219-8 bin 358 lira verilebilecek.



AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ

Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de zamlanacak. Tahminlere göre okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 619-3 bin 685 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 428-5 bin 527 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 790-5 bin 896 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 514-6 bin 633 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 619-3 bin 685 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de bin 937 liradan 2 bin 895-2 bin 948 liraya yükselecek.