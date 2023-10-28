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POMEM yeni polis alımı başladı mı? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak 2023? Başvuru şartları...

Türkiye'de polis olma hayali kuran birçok genç, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvurularının açılmasını büyük bir heyecanla beklemektedirler. Son dönemde gerçekleşen 30. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanması, polis alımlarıyla ilgili yeni başvuru tarihlerinin ne zaman duyurulacağına dair büyük bir merak oluşturmuştur. Peki POMEM yeni polis alımı başladı mı? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak 2023? İşte başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 10:19 Güncelleme 28 Ekim 2023, 10:19
POMEM yeni polis alımı başladı mı? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak 2023? Başvuru şartları...

Türkiye'de polis olma hayali kuran binlerce genç, 31. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvurularının ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. POMEM başvuruları ve sınavlarıyla ilgili tarih ayrıntıları, polis adayları arasında sıkça sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 31. Dönem POMEM başvuruları hakkında son bilgiler...

31. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

30. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı.

31. Dönem POMEM başvurularının yıl sonuna doğru başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)



ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)



Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

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