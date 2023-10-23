VakıfBank 1985 memur alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Vakıfbank KPSS’siz personel alımı başvuru ekranı! İşte kadrolar...

VakıfBank memur alımı yapıyor. Buna göre KPSS şartı aranmaksızın toplam 1985 personel alımı yapılacak. Başvurular 12 Ekim'de başladı 1 Kasım'da sona erecek. Alım yapılacak kadrolar arasında Müfettiş yardımcısı, BT müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı, BT kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı yer alıyor. Peki VakıfBank memur alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar...
VAKIFBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Vakıfbank memur alımı başvuruları 17 Ekim - 1 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak. Sınav ücreti 200 TL olarak belirlendi.
Adaylar Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden giriş yapılacak ve sınav başvuru formu doldurarak başvuru ekranından başvurularını online olarak tamamlayacak.
VAKIFBANK MEMUR ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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VAKIFBANK MEMUR ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
VakıfBank 1.985 memur alımı için sına 2 Aralık 2023 Cumartesi Saat 10.00'da düzenlenecek.
VAKIFBANK MEMUR ALIMI SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
VakıfBank memur alımı sınavı Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak illerinde aynı anda gerçekleştirilecek.