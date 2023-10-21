JGK 320 sözleşmeli erbaş alımı başvurusu ne zaman bitiyor? 2024 Jandarma Uzman Erbaş alımı sonuçları

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-6'teki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,
d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,
e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (12 Ekim 2023)itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (12 Ekim 2018 tarihi vesonrasında terhis olmak.),
f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden EN AZ ÜÇ (3) YIL görev yapmış, müteakip sözleşme süreleriiçerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 2004 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından "Uzman Erbaş Olur" kararlı nitelik belgesi almış olmak,
g. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 26 Ekim 2023 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi başvuru esnasında PTS'ye yükleyecek, seçme sınavlarına gelirken de yanında getireceklerdir.
Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur.Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir. Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olması gerekmektedir.
ğ. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre "Uzman Erbaş Olur" kararlısağlık kurulu raporu almış olmak,
h. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-7'de boy-kilotablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise sporşortu/eşofman ile ölçülür.),
ı. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),
i. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve SahilGüvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,
j. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak (Yukarıdaki hususlardayanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursaolsun sonlandırılacaktır.),
k. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz (30) gündendaha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
m. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezayamahkûm edilmemiş olmak,