JGK 320 sözleşmeli erbaş alımı başvurusu ne zaman bitiyor? 2024 Jandarma Uzman Erbaş alımı sonuçları





ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-6'teki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,



d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,



e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (12 Ekim 2023)itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (12 Ekim 2018 tarihi vesonrasında terhis olmak.),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden EN AZ ÜÇ (3) YIL görev yapmış, müteakip sözleşme süreleriiçerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 2004 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından "Uzman Erbaş Olur" kararlı nitelik belgesi almış olmak,



g. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 26 Ekim 2023 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi başvuru esnasında PTS'ye yükleyecek, seçme sınavlarına gelirken de yanında getireceklerdir.



Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur.Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir. Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olması gerekmektedir.